HATAY - Yerli imkanlarla bilgisayar oyunu yapmak için bir araya gelen bilgisayar mühendisi ve oyun meraklısı gençler, milli silahların ve Türkiye'deki çeşitli mekanların yer aldığı bilgisayar oyunu geliştirdi.



Küçük yaşlardan itibaren bilgisayar oyunlarına merak saran, aralarında bilgisayar mühendisi, mimar, 3 boyutlu modelleyici ve yazılım uzmanının yer aldığı gençler, bilgisayar ortamında oynanan taktiksel strateji oyunları arasında gelişmiş yerli bir oyun olması gerektiğini düşündü.

Yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda gençler, yerli silahlar ile Peri Bacaları, İzmir Agora, Mersin Limanı gibi ilgi çekici mekanları harita olarak birebir modelleyerek oyuna ekledi.



30 Ağustos 2019 tarihinde açık beta olarak oyun meraklarına kapılarını açan Tactic Force isimli oyunun, 2020'nin ilk çeyreğinde tam sürüme geçmesi planlıyor.



Oyunun fikir sahiplerinden bilgisayar mühendisi aynı zamanda Oyun ve Yazılım Geliştiricileri Derneği Başkanı Burak Altun, yaptığı açıklamada, Türkiye piyasasında yabancı menşeli oyunların sektöre hakim olması nedeniyle harekete geçtiklerini söyledi.

Türkiye piyasasında gelişmiş yerli ve milli bir oyunun bulunmadığını öne süren Altun, şöyle devam etti:

"Oyunumuzu 2017 yılının başında 10 kişilik bir ekiple geliştirmeye başladık. Şu an 25 kişilik bir ekibe istihdam sağlıyoruz. Kullanılan oyun motorunun yeni nesil olmasından dolayı, Türkiye ve Orta Doğu'da bu oyun motoruyla, MMOFPS tarzında oyun geliştirebilen yegane firma biziz. Avrupa'da ise aynı oyun motoruyla, bilgisayar oyunu geliştirebilecek firmaların sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir."

Oyunlarının 30 Ağustos itibarıyla açık beta olarak oynandığını anlatan Altun, hedeflerinin kullanıcı geri bildirimleriyle eksikleri giderip 2020 yılı başında tam sürüme geçmek olduğunu kaydetti.



Oyun firmasının kurucu sahibi Enes Yıldırım da oyunlarında milli silahların yanı sıra haritaların da Türkiye'ye özgü mekanlardan seçildiğini belirtti.



Bilgisayar oyununa aktarılan bu haritaların gerçekleriyle birebir aynı ölçekle modellendiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu şekilde Türk haritaların birebir modellenip kullanıldığı başka bir MMOFPS bilgisayar oyunu bulunmamaktadır. Farklı illerden gelen ekip arkadaşlarımızla Türkiye'nin de gelişmiş bir oyun yapabileceğini kanıtladık. Hedefimiz yabancı sermayenin tekelinde olduğu bu sektörde Türkiye'nin de yer almasını sağlamak ve saygın bir konuma gelmesine katkıda bulunmak."



Oyun kurucularından web yazılım uzmanı Mutlu Arıcı ise oyun karakterlerini de Türk güvenlik güçlerinden esinlenerek geliştirdiklerini ifade etti.

Karakterleri arasında SAT komandoları, bordo bereliler, JÖAK, Türk polisinin yer aldığını belirten Arıcı, "Kötü takım uluslararası ajan karakterlerinden oluşurken, iyi takım ise vatanını seven Türk güvenlik birimi karakterlerinden oluşmaktadır. Oyunumuzu geliştirirken para kazanmaktan ziyade gerek Anadolu kültürüne, gerekse Müslüman-Türk kültürüne bağlı kalmayı bir amaç edindik. Bu amaçlarımıza uygun olarak da gençleri kumara özendirmemek adına oyun firmalarının gelirlerinin yüzde 70'lik bir kısmını oluşturan kasa, deste, kutu gibi sözde şansa dayalı eşyaları eklemedik." diye konuştu.



