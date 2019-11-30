İSTANBUL - Türkiye'de faizsiz finansal prensiplerle çalışan ve özellikle Türkiye, Avrupa ve MENA Bölgesi'ndeki yatırımcılara odaklanan "MaQasid Melek Yatırımcı Ağı Programı"nda tanıtılan firmalardan PRP İlaç & Sağlık Ürünleri AŞ'ye Türkiye'nin en genç melek yatırımcılarından, MAIN Diamond üyesi, aynı zamanda Erban ve Kültepe AŞ fonu yatırımcılarından Enes Uğurlu (25) 5 milyon TL'lik değerleme üzerinden yatırım yaptı.

MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Selim Sılay tarafından 3'üncüsü gerçekleştirilen programda, teknoloji tabanlı globale açılma vizyonu olan 7 etik startup firması, Türkiye'den ve uluslararası 10’u aşkın ülkeden DealHackers İstanbul programına katılan 80'i aşkın ulusal ve uluslararası melek yatırımcılar ve fon yöneticileri ile bir araya gelme fırsatını yakaladı.

"Türkiye'ye yatırım yapanlar yarına da yatırım yapıyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş Proje Direktörü Ahmet Cüneyt Selçuk, doğrudan yabancı yatırımların sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğuna inandıklarını belirterek, "Özellikle Türkiye gibi dinamik bir gelişmekte olan ekonomi için çok önemlidir." dedi.

Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin doğrudan yatırımları çekmedeki güçlü performansının arkasındaki 3 ana neden var. Birincisi, güçlü iç pazar. Nüfusun yarısı 32 yaşın altında. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde 42'dir. AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye çok genç ve Türkiye'nin nüfusu artıyor. Gelecek tahminlerine göre, Türkiye’nin nüfusunun 2050’de 105 milyona ulaşması bekleniyor.

Yani Türkiye'ye yatırım yapan yatırımcılar, sadece Türkiye'nin bugününe yatırım yapmıyor, yarınına da yatırım yapmış oluyor. İkinci sebep, Türkiye'nin eşsiz jeostratejik konumu. Türkiye'ye yatırım yapan küresel şirketler sadece Türkiye pazarından faydalanmıyor, çevre pazarlardan da faydalanıyor. Üçüncü sebep ise Türkiye'de sahip olduğumuz yatırımcı dostu yatırım ortamı."

"Faizsiz ve ahlaki prensiplerle Türkiye’de melek yatırımcılık alanında bir ilk"

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYK) Üyesi Dr. Osman Coşkun da programa 10'u aşkın ülkeden yatırımcıların katıldığını belirterek, "Türkiyedeki lisanslı, SPK onaylı sayılı portföy yönetim şirketinden biri olan MaQasid Portolyonun ortaklığında açılan MAIN Melek yatırım ağını tebrik ediyor, önemsiyor ve çalışmalarını en başından beri çok yakından takip ediyor ve büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Multidisipliner çalışmaya ve bu çalışmaların finansa ulaşarak global marka haline gelme sürecinde hızlanması adına MAIN gibi kuruluşların önemli rol oynadığını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı BTYK adına faizsiz ve ahlaki prensiplerle Türkiye’de melek yatırımcılık alanında bir ilki başlatmanız beni de özellikle çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Yavuz Selim Sılay'ın liderliğinde MAIN'in daha Şubat 2019'da kurulmasına rağmen, 600den fazla girişimci firmayı analiz edip ilaç, tıbbi cihaz, biyoteknoloji ve tarım teknolojisi alanlarında şu ana kadar toplamda 15,5 milyon TL değerleme ile yaptığınız yatırımların sayı ve miktarının hızla artmasını temenni ediyor, İstanbul'un finans inovasyon, girişimcilik ve yatırım merkezi olarak parlayan geleceğinde yapacağınız önemli katkılar için hepinizi ayrı ayrı kutluyorum."

"Faizsiz sistemler toplumların kurtuluş vesilesi"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, faizsiz ürünlerin çoğaltılarak hem İslam ülkelerinin hem de tüm insanların hizmetine sunulması gerektiğini belirterek, "Faizsiz sistemler hem insani hem de ahlaki olarak toplumların kurtuluş vesilesi. Faizli paranın insanlara huzur getirmediğinin bilincindeyiz." diye konuştu.

Savunma Sanayi Teknolojileri (SSTEK) AŞ Genel Müdürü Mustafa Gürsoy, SSTEK'in belirli faaliyet alanlarına firmalara destek sağladığını belirterek, "Söz konusu destek, mevcut firmaya ortak olarak olabileceği gibi özel durumlarda spin-off modelinde de olabilir." diye konuştu.

UGF Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Temuçin, yatırımcıların en büyük hatasının projelerinden çok erken vazgeçmesi olduğunu belirterek, "Direnebildiğiniz kadar direnin. Restoranlardan uzak durun. Startuplar hala en iyi yatırım." yorumunu yaptı.

MAIN’in kurucu ortağı ve MaQasid Global CEO'su Ayman Ghoneam, MAIN'in yapmış olduğu yatırımlarla Girişim Sermayesi Fonlarına yönelik portfolyo geliştirmede çok kritik bir rol oynadığı ve MAIN Melek Yatırım Ağı ile markalaşarak Türkiyedeki ekosisteme çok büyük istihdam ve finansal katkı sağlamayı orta vadede hedeflediklerini anlattı.

Ghoneam, şirketlerin, şirket sahiplerinin, girişimcilerin yönetim sistemlerinden fayda sağlaması gerektiğini belirterek, "Biz de bu alanda şirketlere hizmet sağlıyoruz. İstanbul'un yeni finans merkezi Ateşehir'de ofisimiz yer alacak ve Asya'nın finansal merkezi olacak bu projeye destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Startupların tutkulu olmaları lazım"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MaQasid Melek Yatırımcı Ağı (MAIN) Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Selim Sılay, MAIN olarak Türkiye’nin en önemli ve en hızlı büyüyen, faizsiz finansal fırsatları sunan özellikle fonlara doğru taşıma hedefiyle çalışan Türkiye’nin melek yatırım ağı akreditasyonunu tamamlayan bir firma olduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 8 ayda bugün 4. yatırım anonsumuzu yapmak için bir araya geldik. 80’den fazla uluslararası yatırımcımız 10 ülkeden buraya geldi. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi ve İstanbul Ticaret Odasına teşekkür ederiz. Ayrıca diğer fonlardan gelen uluslararası tüm katılımcılara Türkiye’ye inanan ve İstanbul’u finansın merkezi olarak gören bir ortamdayız. Bugün 7 tane etik girişim firmasını yatırımcılarımız ile buluşturuyoruz. Yaklaşık 600 firmayı biz inceledik. Bunlardan en başarılı 7 firmayı uluslararası yatırımcılarımızla buluşturuyoruz.

Dördüncü yatırım anonsumuz 5 milyon TL değerleme ile yapılacak. Son 8 ayda 15,5 milyon TL değerleme aldı firmalarımız. Bunun dışında bugün burada bire bir görüşmeler olacak. Bu süreçleri üç ayda bir yapıyoruz ve büyük bir ilgi var. Türkiye’nin yatırımın ortamının daha iyiye gittiğini gören ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Körfez ülkelerinden ve diğer ülkelerden gelen fonlar bugün burada görüşmeler gerçekleştirecekler."

Önceki buluşmalardan olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Sılay, "Diğer buluşmalarımızda 10 milyon TL’den fazla yatırım oldu. Yeni kurulmuş bir melek yatırım ağı olarak bunu başarmış olmak bizi çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.

Sılay, öncelikle start upların iş planlarını iyi hazırlaması gerektiğini kaydederek, "Biz findeks raporlarını alarak yatırım ortamına sunuyoruz. Dolayısıyla findeks raporlu start upları değerlendiriyoruz. Start upların tutkulu olmaları lazım. Türkiye’de kuluçka merkezlerimizin sayısı artıyor. Buralarda eğitilip daha sonra bizim gibi uluslararası yatırımcıların önüne çıkacak şekilde hazırlanmaları lazım. Bizimle internet sitemiz üzerinden irtibat kurabilirler." bilgisini verdi.

"Bu fon düşük risk içeren uygun getirisi olan bir fon"

MaQasid CEO’su Tunç Emre Karabulut ise MaQasid portföy yönetiminin Türkiye’de faizsiz finans alanında çalışan ilk bağımsız portföy yönetimi şirketi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"MaQasid’in amacı bireysel ya da kurumsal yerli veya yabancı yatırımcılara portföy yönetimini faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda hizmet vermek. Bu alanda da ürün geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Hem global bir perspektifle hem de özellikle sermaye piyasalarındaki faizsiz finans alanında ürün çeşitlendirme bakımından çalışmalarımız devam ediyor.Porföy yönetimi hizmetini bireysel pörtföy yönetimi veya yatırım fonları vasıtasıyla veriyoruz. Bireysel portföy yönetimi yatırımcıların risk ve getiri tercihleri doğrultusunda kişiye özel yatırım hizmetidir.

Bir de yatırım fonları vasıtasıyla yatırımcılarımıza hizmet veriyoruz. Şu aşamada 3 tane kurulmuş 3 tane de SPK’da onay aşamasında olan yatırım fonumuz var. Bu yatırım fonlarından bir tanesi serbest TL fon. Yüksek risk yüksek getiri tercihi olan yatırımcılarımız için dizayn ettik. TL bazındaki tüm varlıklara yatırım yapabilirler. Bu hisse senedi de olabilir kıymetli madenler de olabilir türev araçlarda olabilir. Faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda tüm TL varlıklara yatırım yapan bir fon."

Karabulut, diğer fonlarından döviz serbest fonunun satışa hazır hale geldiğini vurgulayarak,

"Girişim sermayesi yatırım fonumuz, gayrimenkul yatırım fonumuz, altın fonumuz SPK’ya başvurduk. Kısa vadeli katılım serbest fon ise SPK'nın son düzenlemeleri doğrultusunda kurulan bir fon. Bu fon düşük risk içeren uygun getirisi olan bir fon.

Bu fon katılım hesaplarına ve kira sertifikalarına yatırım yapıyor. Bir gün vadelerde dahi yatırımcıların faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda alım satım yapabildiği ve nakit akışını sağlayabilecekleri bir fon. Ellerinde nakit akışı bulunan şirketler ve bireysel yatırımcılar her vadede alım satım yapabilirler. Bu fonun faizsiz finans alanında bir açığı kapatacağına inanıyoruz. MaQasid bu fonu kuran ilk şirket oldu. Hızlı bir giriş yapacağını düşünüyoruz."