Yerleşim merkezinde havaya ateş eden muhtar görevden uzaklaştırıldı - Kahramanmaraş Valiliği: - "Elbistan ilçesinde meskun mahalde havaya ateş edenlerden biri olan mahalle muhtarı hakkında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmıştır"