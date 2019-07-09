ADANA (AA) - Yerel Medya Güçbirliği Platformu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik’i ziyaret etti.

Üyelerden Halise Tekbaş, Hasan Hüseyin Türk, Cengiz Durak, Hüseyin Azar ve Kamil Yalçıngöl, Firik'i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekbaş da ziyarette yaptığı konuşmada, platform adına hazırladıkları "ilan ve abonelik" açıklaması hakkında bilgi vererek, Adana ve ilçelerinde yayıncılık faaliyetinde aktif olarak kendilerinin son zamanlarda gözardı edildiğini ve yok sayıldıklarını belirtti.

Basın İlan Kurumunun düzenli yayınlar ve Çukurova Gazeteciler Cemiyetinin basın protokol listelerinde yer alan gazeteler ve internet haber portallarının bu ötekileştirmenin karşısında olduğunu belirten Tekbaş, ilan ve abonelik konusunda yok sayılmak istemediklerini dile getirdi.

Yerel medyanın 4 maddelik talebine ilişkin bilgiler veren Tekbaş, ilgililerden destek istedi.



