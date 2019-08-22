Yerel kalkınmaya 22 milyon avro destek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon avro destek verilmesi hedefleniyor." dedi.

Yerel kalkınmaya 22 milyon avro destek
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon avro destek verilmesi hedefleniyor." dedi.

Pakdemirli, bir otelde düzenlenen, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) kapsamında destek sağlanacak yeni tedbirlerden birisi olan LEADER Yaklaşımı'nın Tanıtım Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

LEADER Yaklaşımı'nın yerel kalkınmadaki önemine işaret eden Pakdemirli, "LEADER, 'kırsal ekonominin kalkındırılması için faaliyetler arasındaki bağlantılar' anlamına gelmektedir. LEADER Yaklaşımı, kırsal kalkınmayı hedeflerken, süreci o bölgenin paydaşlarıyla yönettiği için etkili ve yenilikçi bir yaklaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, uygulama kapsamında belirlenecek grupların, kendi yöreleri için kalkınma stratejileri oluşturacağını aktararak, "Bu yaklaşımla kamu, özel sektör, sivil toplum iş birliği ile yerel eylem grubu (YEG) derneklerinin oluşturulması, bu grupların kendi yöreleri için yerel kalkınma stratejilerini (YKS) hazırlaması ve uygulaması sağlanıyor. Yani, herkes kendi bölgesinin insanıyla, kendi yöresinin derdini tespit ediyor ve çözümü de iş birliği ile gerçekleştirebiliyor." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında oluşturulan 2 binin üzerindeki yerel eylem grubunun kırsal kalkınma hedeflerine ulaşılmasında çok önemli rol oynadığını bildiren Pakdemirli, "Yerel eylem grubu dernekleri, yerelde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan bir kamu-özel ortaklığı modelidir." diye konuştu.

Bekir Pakdemirli, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliği ile yürütülen LEADER Yaklaşımı'nın şu an için 12 ilde uygulandığını ancak zamanla bu illerin sayısının artırılacağını da söyledi.

"Bugüne kadar 55 yerel eylem grubu kuruldu"

Şanlıurfa'nın Birecik ve Çorum'un İskilip ilçelerinde 2010 yılında pilot olarak başlatılan çalışmalara, 2015 yılından itibaren hız verildiğini ve LEADER'in Ankara, Amasya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu ve Samsun olmak üzere toplam 12 ilde yaygınlaştırıldığını anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalar kapsamında bugüne kadar, toplamda 55 yerel eylem grubu kuruldu. LEADER Programı'yla 2023 yılına kadar, yerel eylem gruplarına yaklaşık 22 milyon avro destek verilmesi hedefleniyor. Böylece kırsalın ihtiyaçlarını kırsaldakiler belirleyecek ve bu ihtiyaçları karşılayacak projeler desteklenmiş olacak. Yerel eylem grubu dernekleri, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre program süresince, 320 bin ila 400 bin avro arasında destek alabilecek. Bu kapsamda, en geç eylül ayı başlarında da çağrıya çıkılarak, yerel eylem gruplarının başvuruları alınacak ve değerlendirilecek."

Gençlere projeye katılım çağrısında bulunan Bakan Pakdemirli, LEADER Yaklaşımı'nın sonuç odaklı olması için çalışacaklarını belirtti.

Diğer konuşmacılar

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise IPARD programıyla kırsal kesimde yaşayan vatandaşların hayatlarında önemli iyileşme sağlandığına işaret ederek, program kapsamında 14 bin 500 projeye destek verdiklerini ve kırsal kesimde 60 bin istihdam yaratıldığını dile getirdi.

LEADER yaklaşımının sadece kırsal kesime verilen finansman kaynağı olmakla kalmadığına dikkati çeken Berger, "Aynı zamanda kadınlar, gençler, özel sektör ve kamudaki tüm paydaşların seferberliğe katılmasını sağlıyor. Onların yereldeki fırsat alanlarının gelişmesine aktif şekilde katılmasını sağlıyor." dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü de IPARD programının en önemli desteklerinden birinin de LEADER Yaklaşımı olduğunu ve bu tedbirin kırsal kalkınmada yeni bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, LEADER Yaklaşımı'nın yereldeki insan kaynağına ve belirli bir kırsal alanda yaşayan insanlar arasında kurulan iş birliği ağlarına dayandığını aktardı.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık,Mustafa Çalkaya


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