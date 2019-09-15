ANTALYA - Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanlığının birinci olağan genel kongresi, Kepez İlçesi Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mali İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, kongrede yaptığı konuşmada, 76 ilde ve 450 ilçede teşkilatlandıklarını, Antalya ile 29 ilde kongrelerini yaptıklarını söyledi.

Ekim ayı sonunda Ankara'da büyük kongreyi gerçekleştireceklerini dile getiren Altınöz, Fatih Erbakan ile Türkiye'de yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan'a seslenen Altınöz, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'deki 82 milyon vatandaşımıza kapılarımızı açmış bir partiyiz. Duyuyoruz ki, sayın Davutoğlu ile Babacan parti kuracaklarmış, parti kurmalarına gerek yok. Burada Yeniden Refah Partisi zaten kurulmuş bir parti, buyursunlar gelsinler, genç genel başkanımızla 2020'de yapılacak erken seçimle Türkiye'nin en genç devlet başkanı olacak Fatih Erbakan ile siyaset yapsınlar. Kapılarımız açık, onlarla birlikte çalışmak isteriz."

Adil düzen ve milli görüş siyasetini benimseyen bir parti olduklarını belirten Altınöz, bu prensiplerle olmak kaydıyla Davutoğlu ve Babacan ile birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Kongreye, partinin kurucularından eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz de katıldı.

Tek adayın yer aldığı kongrede, mevcut başkan Eşref Hakan Güneri, yeniden göreve getirildi.



