'Yeni nesil tam yapay kalp' için geri sayım başladı

Dr. Dilek Gürsoy, "İnşallah 2022-2023 yıllarında yeni yapay kalbimizi kablosuz, gürültüsüz olarak üretmeyi hedefliyoruz." dedib

'Yeni nesil tam yapay kalp' için geri sayım başladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Yapay kalp ile ilgili Almanya'da "yılın doktoru" ödülü alan Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, üzerinde çalıştığı yapay kalbi 2022-2023 yıllarında kablosuz ve gürültüsüz olarak üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "İnşallah geliştirdiğimiz yapay kalbi 10-15 yılda çalıştırabilmeyi başarabilirsek, bence kalple alakalı nakle ihtiyaç kalmayacak." dedi.

6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında geldiği İstanbul'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dilek Gürsoy, kalp yetmezliğinin çok önemli bir hastalık olduğunu belirterek, Almanya'da bununla mücadele eden 2 milyon hasta olduğunu dile getirdi.

Gürsoy, bu rakamın Avrupa genelinde 10 milyonu bulduğunu aktararak, "Kronik kalp yetmezliğinin tedavisi kalp naklidir ama organ bağışı sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada geri gidiyor." diye konuştu.

Geri gidişteki nedenlerin başında bu konunun gündemde gerektiği yer almaması olduğuna işaret eden Dr. Gürsoy, dünyada 60'lı yıllardan itibaren yapay kalple ilgili çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, bugün kullanılan sistemlere ilişkin bilgi verdi.

Dilek Gürsoy, hastalara Amerikalılar tarafından üretilen yapay kalbin takılabildiğini, bu cihazın da 70 desibellik sese sahip olduğu için çok gürültülü çalıştığını kaydetti.

"Hastalara bizim artık alternatif bulmak görevimiz"

Yapay Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, mevcut sistemde vücut ile cihazı bağlamak için iki parmak kalınlığında kablonun vücut dışına çıktığını, bu nedenle de hastanın hayat kalitesinin düştüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben bu nedenlerle 10 yıldır yeni yapay kalp üzerinde çalışıyorum. Hayvan, kadavra denemeleri yapıyoruz. Şimdi inşallah 2022-2023 yıllarında yeni yapay kalbimizi kablosuz, gürültüsüz olarak üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah geliştirdiğimiz yapay kalbi 10-15 yılda çalıştırabilmeyi başarabilirsek, bence kalple alakalı nakle ihtiyaç kalmayacak. 60'lı yıllarda çalışan hocalarımız da bu vizyonla yola çıkmışlar ama zaman tabii el vermemiş. Maalesef birçoğu vefat etti. Ama onların birikimiyle beraber biz de bir şey yapmaya çalışıyoruz ve olacaktır. Çünkü teknik imkanlar şimdi daha çok. Maddi imkanlar da biraz daha olursa bu iş olacak, eminim bundan."

Dr. Gürsoy, mevcuttaki yapay kalbin takıldığı hastaların 7 kilogram ağırlığındaki bir çantayla birlikte yaşamak zorunda kaldığını, bunun da hastalar için çok büyük bir problem olduğunu ifade etti.

Gürsoy, "Bu devirde yapay zeka üzerine konuşuyoruz, arabaları neredeyse uçuruyoruz ama tam sessiz bir yapay kalp üretemedik. Bu çok kötü bir şey. Özellikle diğer meslektaşlarım sol destekli kalple yetiniyor. Çoğu hastaya da bir yararı oldu, oluyor, erken teşhis çok önemli ama çoğu hastamız da hem sağ hem sol yetmezliği yaşayan hastalarımız biraz yolda kalıyor. Organ bağışı da az olunca bu hastalara bizim artık alternatif bulmak görevimiz." diye konuştu.

"Maddi imkanların artmasıyla çalışmalar hızlanacak"

Üretimini planladığı yapay kalbin, nakle ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracağını aktaran Gürsoy, "Üzerinde çalıştığımız yapay kalbi daha insana takmadık. Bu yapay kalbin hastalara da takılıp sürecin izlenmesi gerekiyor. İnşallah 10 sene sonra nereye gideceğimiz daha çok belli olur. Biz bir insana bu yapay kalbi takalım gerisi gelecektir diye düşünüyorum. Geliştirdiğimiz bu yapay kalbi 2023'te ilk insana takmayı planlıyoruz. Tabii biz yapay kalbi tüm vücuda yerleştirmek istediğimiz için bizde kablo olmayacak." ifadelerini kullandı.

Dilek Gürsoy, maddi imkanların artmasıyla birlikte çalışmaların da hızlanacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların üretilmesi de bir maliyet istiyor. Bizim de vizyonumuz bunları ucuza mal etmek. Mutlaka ilk başta pahalı olacaktır ama ne kadar çok yaparsak o kadar da ucuzlayacaktır. Bir kalp nakli olması gereken hastamızın çok fazla ve pahalı ilaçlara ihtiyacı var. Bir yapay kalpli hastanın sadece tansiyon ve kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyacı oluyor. Eğer pompa arıza yaparsa hemen değiştirebiliriz. Ayrıca bir kalp için, başka birinin ölmesini beklememize de gerek kalmayacak. Türkiye'de de çok değerli hocalarımız var. Onlarla da irtibat halindeyim. Türkiye'deki hocalarımızla bir araya gelmeyi, birlikte bir şeyler yapabilmeyi ben de çok isterim. Yapay kalp çalışmalarım konusunda kesinlikle pes etmeden yola devam edeceğim."

Gürsoy, Türkiye'ye hizmet etme konusunda her zaman hazır olduğunu vurgulayarak, "Biz yurt dışında olan doktorlar, hekimler olarak her zaman hazırız. Sadece ben değilim, benim gibi yüzlerce insan var. Buradan Avrupa çok yüksekte görülebilir ama bence eğitim seviyesi Türkiye'de de çok iyi." diye konuştu.

Dilek Gürsoy, hayata geçirmek istediği yapay kalp merkezi için destek istedi.

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