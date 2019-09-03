Yeni makyajlı Civic, 14 Eylül'de satışa çıkacak

Honda Civic Sedan'ın yenilenen versiyonu, 141 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla 14 Eylül'de satışa sunulacak - Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura: - "Civic Sedan'ı daha sportif ve çok daha teknolojik şekilde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz" - Honda

Yeni makyajlı Civic, 14 Eylül'de satışa çıkacak
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Isparta Düğün Salonları

BODRUM - Honda Civic Sedan'ın yenilenen versiyonu kazandığı sportif görünümün yanı sıra ileri teknoloji sistemleri ile "içinde fazlası var" mottosuyla 14 Eylül'de Türkiye'de satışa çıkacak.

Honda Civic Sedan'ın yenilenen versiyonunun tanıtımı, Bodrum'da yapıldı.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, tanıtımda yaptığı konuşmada, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü Türk tüketicisinin en sevdiği modellerin başında gelen Civic Sedan'ı daha sportif ve çok daha teknolojik şekilde tüketicilerin beğenisine sunuyoruz." dedi.


- "3 farklı donanım versiyonla daha geniş kitlelere hitap edecek"


İleri teknolojiye sahip sportif modelleri sürekli geliştirdiklerini ifade eden Tsumura, "Honda mühendislerinin çalışmaları sonucunda Civic Sedan'ın artık içinde fazlası var. Honda CRV’den tanıdığımız Honda gelişmiş güvenlik sistemi Honda Sensing, artık Civic Sedan'da da yer alıyor. Aynı zamanda sportif model vurgusu 1,5 litre VTEC Turbo dizel motorda 3 farklı donanım versiyonla sunularak artık daha geniş kitlelere hitap edecek." ifadelerini kullandı.


- "Yıl sonunda 300 bin binek ve 70-80 bin adet de ticari araç satışı bekliyoruz"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Honda'nın Türkiye'de üretimi sonlandırmasının ardından da rekabetçi fiyatlarla pazar payı ve satış anlamında aynı çizgide devam etmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye otomotiv pazarına değinen Kılıçer, yıl sonunda 300 bin binek ve 70-80 bin adet de ticari araç satışı beklediklerini kaydetti. Bu beklentiyi bazı varsayımlara dayandırdıklarını belirten Kılıçer, "Nedir bu varsayımlar? Kredi faizleri biraz daha aşağı düşecek ve bundan sonraki süreçte de hafif bir yukarı doğru ivme olacağını düşünerek söylüyorum." diye konuştu.

Kılıçer, Honda özelinde ise yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 20 bin satış adedine ulaşmayı öngördüklerini ifade ederek, "Ağustos ayını da eklediğimizde 11 bin 500 civarına gelmiş durumdayız. Bundan sonraki süreçte 9 bin civarında bir satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplamda pazar payımızı yüzde 5,4’lerden yüzde 6,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçer, satışların yüzde 75'ini Civic modellerin oluşturduğunu, yıl sonuna kadar yeni makyajlı Civic'ten 7 bin 200 civarında satış beklediklerini bildirdi.


- Makyajlı Civic, 141 bin 500 TL’den satışa sunuluyor


C sedan segmentinin en beğenilen modellerinden olan 10'uncu nesil Honda Civic’in makyajlanmış versiyonu yeni Civic, ardında 47 yıllık geçmişe sahip orijinal Civic'e sadık bir yapı sergilerken, "bütün insanlar için bir otomobil, dünya için bir otomobil" felsefesini devam ettiriyor.

Yeni model, 14 Eylül'de Türkiye'de 141 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

- Daha sportif ve donanımlı

Honda Civic Sedan'ın yenilenen versiyonunda daha sportif bir görünüm kazanan dış tasarım ve güvenlik donanımı dikkati çekiyor.

Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar, Civic Sedan'ı çok daha sportif bir görünüme kavuştururken, aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek kabin içini maksimum düzeyde korumaya alıyor.

Yeni Civic, sınıfının en pratik ve en geniş iç mekanıyla birlikte en geniş bagajına sahip olmayı sürdürüyor. Kaliteli malzemelerle donatılan kokpit gösterişli iç mekanın yanı sıra yenilenen ve kullanışlılığı geliştirilen dijital gösterge tasarımıyla da modern bir kokpit ambiyansı sunuyor.

Honda'nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA), yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edildi. Sistem, hassas ve direkt tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi veriyor.

- Civic, "herkes için güvenlik" sunuyor

Honda'nın "Herkes için güvenlik-Safety for everyone" yaklaşımının yansıması olarak Civic'te, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımları kullanıma sunuluyor.

Honda Sensing teknolojisi, fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici Sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.

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