Yeni Kaspersky yeni nesil koruma çözümünü tanıttı

- Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin: - "BT güvenliği ekipleri uç nokta korumasını denetlerken manuel yapılması gereken işler ve bildirimler altında ezilmemeye dikkat etmeli. Bunun çözümü ise belli bir düzeyde otomasy

Yeni Kaspersky yeni nesil koruma çözümünü tanıttı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, yeni Kaspersky Endpoint Security for Business ile yeni nesil uç nokta koruma çözümünü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bir şirket belirli bir büyüklüğe ulaştığında uç nokta güvenliğini sağlamak zorlayıcı bir hal almaya başlıyor. Siber tehditlerin sürekli artması bir yana, altyapının kendisini yönetmek de saldırı alanı genişledikçe çok daha zorlaşıyor. Yeni Kaspersky Endpoint Security for Business şirketlerin bu zorlukları aşmasına yardımcı olmak için tasarlandı.

Kaspersky Endpoint Security for Business’ın yeni çıkan tehditlere karşı güvenliği artırıyor. Kullanıcı davranışlarını analiz edip faaliyet düzenlerini hatırlayan Uyarlanabilir Anormallik Denetimi adlı yeni akıllı özellik, kullanıcı için anormal olan hareketleri engelliyor. Tamamen otomatik olan bu süreç için BT güvenlik yöneticilerinin kural belirlemesine gerek kalmıyor. Böylece hem zamandan tasarruf ediliyor hem de yanlış pozitif riskini azaltıyor.

Uzmanlar 2018’de madencilere yapılan saldırılarda büyük bir artış gözlemledi. Bu saldırılardan etkilenenlerin sayısı 5 milyonu aştı. Madencilik yazılımlarının kurumsal makinelerin işlem gücünü sömürmesini önlemek için yeni Kaspersky Lab çözümündeki Web Denetimi özelliğine kripto madenciliği tespit edip önleyen özel teknikler eklendi.

Kaspersky Endpoint Security for Business şimdi web tabanlı tehditleri önlemek için çok daha fazla özellikle birlikte geliyor. Web Tehdidi Koruması bileşenindeki şifreli trafik tarama özelliği, sisteme fark ettirmeden sızmak için şifreli kanalları kullanmaya çalışan tehditleri tespit edip önlüyor. Potansiyel zararlı faaliyetleri kesmek için gelen ve giden şifreli HTTPs trafiği taranıyor.

Kaspersky Endpoint Security for Business’da Tehdit İstihbaratı ve Makine Öğrenimi destekli tekniklerden güç alan kapsamlı koruma teknolojileri yer alıyor. Bunların yanı sıra Cihaz Kontrolü ve Şifreleme, Açık ve Yama Yönetimi ve Kaspersky Endpoint Detection and Response ile entegrasyon gibi özelliklerle de müşterilerin operasyonel ve maddi zararlardan korunması amaçlanıyor.


- Daha fazla koruma kontrolü ile esnek yönetim


Kaspersky Lab, amiral gemisi konumundaki uç nokta ürününün yönetim becerilerini de geliştirmeye devam ediyor. BT güvenliği ekipleri böylece ihtiyaç duydukları güçlü, esnek ve kullanışlı araçlara kavuşup, çalışanların kullandığı tüm bilgisayarlar, sunucular ve mobil cihazlarda siber güvenlik denetimi gerçekleştirebiliyor.

Ürünün yönetim konsolu olan Kaspersky Güvenlik Merkezi’nin şimdi web sürümü de kullanıma sunuldu. Herhangi bir yazılım kurmaya veya ağda port açmaya gerek duymayan bu konsola tarayıcılar üzerinden ulaşılıyor.

Web sürümü ile tüm BT güvenliği yöneticileri özellikleri ve politikaları yönetebiliyor, özel arayüzlerle güvenliği takip edebiliyor. Örneğin ofis dışından tabletleriyle çalışabiliyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan konsolda arayüzü ayarlamak çok kolay ve kullanışlı oluyor.

Kaspersky Güvenlik Merkezi’ni, standart programlama arayüzü OpenAPI’yi kullanarak üçüncü taraf sistemlere kolayca entegre etmek mümkün oluyor. Bu entegrasyon ile SIEM, SOAR ve EDR platformları gibi sistemler konsoldan veri alabiliyor ve uç nokta korumasında kullanılabiliyor.

BT güvenliği ekipleri genellikle rutin işler altında eziliyor. Bu da uzun vadeli stratejik hedeflere veya çok acil olmayan görevlere odaklanmalarını zorlaştırıyor. Kaspersky Endpoint Security for Business yazılım güncellemeleri gibi çok fazla manuel iş gerektiren görevleri otomatik hale getiriyor.

Açık ve Yama Yönetimi özelliği sayesinde otomatik hale gelen yazılım güncellemeleri, güncel olmayan yazılımlar nedeniyle ağa sızılması riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, Kaspersky Endpoint Security for Business’ın tüm sürümleri tüm uç noktalara otomatik olarak kuruluyor.

Bunun için yöneticilerin lisans anlaşmasını onaylamak dışında yapması gereken bir şey bulunmuyor. Bunların tamamı, şirketlerin yeni tehditlerle mücadele ederken güncel korumaya sahip olmasını sağlıyor.

Tüm dünyada piyasaya çıkan ürün Kaspersky Endpoint Security for Business ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgiye global web sitesinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “BT güvenliği ekipleri uç nokta korumasını denetlerken manuel yapılması gereken işler ve bildirimler altında ezilmemeye dikkat etmeli. Bunun çözümü ise belli bir düzeyde otomasyon ve kontrol sağlayan akıllı bir koruma sistemi kullanmaktan geçiyor. Kaspersky Endpoint Security for Business, ne olursa olsun uç noktaların korunmasını sağlamak için BT güvenliği yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sunuyor.” ifadelerini kullandı.



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