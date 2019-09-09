Yeni eğitim öğretim yılı

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı

Yeni eğitim öğretim yılı
0
Isparta Düğün Salonları

ADANA - Adana'da, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kenan Çetinel İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Adana genelinde 500 bine yakın öğrencinin ilk ders ziliyle okul, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştuğunu ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbalimizle ilgili olarak üzerinde hassasiyetle durmamız gereken en önemli konuların başında, hiç kuşkusuz eğitim gelmektedir. Bununla birlikte millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Bu bağlamda ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında, çok ciddi fiziki ve beşeri eğitim yatırımlarına imza atmaktayız."

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Adana'da eğitimin altyapısını güçlendirmesi ve kalitesinin artırılması adına çalışmaları dikkatle yürüttüklerini belirten Durgun, hedeflerinin her güzel işi en mükemmel şekilde yapmaya odaklanmış, özgür düşünen, sağduyulu, insanlığa gerçek iyilik yolunda hizmet edecek, güzel ahlaklı ve hayırlı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Etkinlikte çocuklar halk oyunları gösterisi sundu ve şiir okudu.

Törenin ardından Vali Demirtaş sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

- Hatay

Hatay'daki tören bu yılki eğitim-öğretim sezonunda hizmete giren Antakya Kisecik Şehit Bestami Güler Ortaokulunda gerçekleşti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, buradaki konuşmasında, bu eğitim öğretim yılında da yeni bir neslin bugün okullara başladığını belirtti.

Bugün toprağa adeta yeni tohumların ekildiğini vurgulayan Doğan, "Bu çocuklar, ecdattan almış olduğu şuurla, geleceğe bu milleti hazırlayacak çocuklar. Bu yüzden çocuklarımızı çok önemsiyoruz, kıymet veriyoruz. Onların iyi bir eğitim alabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti Gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz bu okullar, içerisindeki donanımlar, öğretmenlerimize vermiş olduğumuz kıymet, çocuklarımızın iyi yetişmesi, Geleceğe iyi hazırlanabilmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Doğan, yeni sezonun tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlar getirmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından Doğan ve protokol üyeleri, okulun açılışını gerçekleştirip sınıfları gezdi.

Programa, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karağan ve aileler katıldı.

- Suriyeliler ders başı yaptı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle sığındıkları Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan bin 468 öğrenci, yeni eğitim yılına başladı.

Yarım kalan eğitimlerini Türkiye'de sürdüren öğrenciler, yeni eğitim yılına başlamanın sevincini yaşadı.

Suriyeli öğrenciler, Reyhanlı'da 6 geçici eğitim merkezinde öğrenimini sürdürüyor.

- Mersin

Mersin'de Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, eğitimin herkes için en önemli unsurlardan olduğunu belirtti.

Eğitimin, hayatın başlangıcından sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Su, eğitim çalışmalarını 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında sürdürdüklerini kaydetti.

Eğitim yatırımlarının hızla devam ettiğini aktaran Su, şöyle devam etti:

"Okullarımızda teknolojik donanımlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için spor, sanat, doğa gibi konularda imkan sağlıyoruz. Bu yıl her öğrencimiz için ağaç dikme kampanyası var. Bu ve benzeri çalışmaları il genelinde yapıyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimizle bir bütün olarak eğitim sezonu hep birlikte sürdüreceğiz. Çocuklarımızın konforlu ve güvenli şekilde eğitimlerini yapmaları için gerekli tedbirleri il bazında aldık. Okul çevreleri kontrol edilip denetleniyor. Her konuyla ilgili çalışmaları yaptık. Çocuklarımızın eğitimlerini en güzel şekilde yapması için gayretlerimiz devam edecek."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise eğitimin Türk toplumunda önemli olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kuzu da öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un selamlarını iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin hayata geçirildiğini anımsatan Kuzu, "Bu vizyon eğitim hedeflerimizi açıklamaktadır. Yoğun çalışmanın ardından bu vizyonun uygulama süreçlerinin yapılandırılmıştır." diye konuştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "Bu yıl 15 bin 434 derslikten oluşan bin 266 okulla, yaklaşık 27 bin 500 öğretmen ve mersin genelinde 400 bine yakın öğrenciyle eğitime başlıyoruz." dedi.

Etkinlikte öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu ve şiir okudu. Çevre bilincine farkındalık oluşturmak amacıyla kısa bir oyun sergiledi. Ayrıca, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere fidan hediye etti.

Daha sonra kent protokolü ve öğrenciler okulda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Törenin ardından Vali Su ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de törenler, Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. 7 Ocak İlkokulu'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, eğitim ve öğretimin, millet için geleceğin temellerinin atıldığı, bilimsel, sanatsal ve kültürel değişimin en önemli kaynağı olduğunu söyledi.

Şehitler ve kaleler kenti olan Osmaniye'de 420 okulda 132 bin 681 öğrenci ve 7 bin 446 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başladığını dile getiren Albak, "Öğrencilerimizi, günümüzün e modern eğitim araç ve gereçlerini kullanarak, ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş düşünen tasarlayan, tasarladığını üreten, teknolojiyi takip eden nitelikli bireyler olarak yetiştirmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu, halk oyunları ve tarihteki Türk devletlerinin bayraklarıyla yapılan gösterinin ardından tören Vali Ömer Faruk Coşkun'un ilk ders zilini çalmasıyla son buldu. Tören sonrası Vali Coşkun ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 744 bin 529 öğrenci için ilk ders zili çaldı
Yerli Dijital Kripto Para Geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Keçiborlu'da mola verdi
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi
TED ISPARTA KOLEJİ 19 YAŞINDA!
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI
TED Isparta Koleji'nden görkemli açılış
Vücut geliştirme ve fitness şampiyonu Isparta'dan çıktı
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI
TÜRKER AVM'DE BU İNDİRİM KAÇMAZ !!!
Isparta'da telefon kılıflarına özel baskı Telalem'de
Isparta’da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da Trafik Kazası!
Isparta'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Isparta'da FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası
Eğirdir Gölü için inceleme yapılacak bakanlık düğmeye bastı
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti
Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da
Isparta'da Süpürge Dünyası Açıldı
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada
Isparta'da 1 günlük su kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Süpürge Dünyası AçıldıIsparta'da Süpürge Dünyası Açıldı04 Eylül 2019
Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldüHatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü05 Eylül 2019
Isparta’da zincirleme kaza: 1 yaralıIsparta’da zincirleme kaza: 1 yaralı04 Eylül 2019
Isparta'da 1 günlük su kesintisiIsparta'da 1 günlük su kesintisi04 Eylül 2019
Isparta'da Trafik Kazası!Isparta'da Trafik Kazası!06 Eylül 2019
Isparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildiIsparta'da Kazada ölen sözleşmeli er toprağa verildi02 Eylül 2019
Isparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya BaşlandıIsparta'da Sedir Kozalağı Toplanmaya Başlandı03 Eylül 2019
Burdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı09 Eylül 2019
Isparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'daIsparta 2. el elektrikli bisiklet ve motosiklet Güven Motor'da04 Eylül 2019
Tarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü PazarıTarladan sofranıza gelen lezzet Isparta Köylü Pazarı07 Eylül 2019
PARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DEPARFÜM BİTKİLERİ ÇALIŞTAYI 9 EYLÜL'DE EĞİRDİR'DE03 Eylül 2019
Isparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destekIsparta'dan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek07 Eylül 2019
'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih oluyor!04 Eylül 2019
Emine Erdoğan, Salda Gölü'ndeEmine Erdoğan, Salda Gölü'nde02 Eylül 2019
Isparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar buradaIsparta'da uygun fiyatlı tüm kırtasiye ürünleri çantalar burada04 Eylül 2019
Isparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir ServisiIsparta'nın En ''Akıllı'' Telefon Tamir Servisi08 Eylül 2019
Uluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem KonserUluborlu Türk Musiki Korusundan Muhteşem Konser03 Eylül 2019
KOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDIKOZA TEKSTİL'DE OKUL SEZONU AÇILDI07 Eylül 2019
TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyaretiTBMM Başkanvekili Bilgiç'ten ISUBÜ ziyareti05 Eylül 2019
Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!Isparta'da belediyeden çok önemli duyuru!03 Eylül 2019