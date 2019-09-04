OSMANİYE - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Üyesi AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, yeni askerlik sisteminin milli, manevi ve mesleki değerlerin ön planda tutularak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını ve gençlerin beklentisini karşılayacak şekilde hazırlandığını belirtti.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kanunla 92 yıldan beri uygulanan askerlik kanununda köklü bir değişiklik yapıldığını kaydetti.

Yeni kanunla 12 ay olan zorunlu askerlik hizmetinin 6 aya indirildiğini dile getiren Kaya, yüksek okul mezunlarına da yeni haklar tanındığını kaydetti.

Yeni sistemle eskiden ilkokul mezunlarıyla aynı statüde değerlendirilen yüksek okul mezunlarının, artık yedek astsubay olarak 12 ay astsubay maaşı alarak vatani görevlerini yapabileceğini hatırlatan Kaya, "Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaçlar belirlenecek ve her celp dönemi için belirlenen sayıda yedek astsubay ve yedek subay alınacak. Geri kalanlar ise askerliklerini 6 ay er ve erbaş olacak yapacaklar." diye konuştu.

Sistemle, 6 aylık askerlik hizmetini yerine getirenlerden, 6 ay daha hizmetine devam etmek isteyenlere asgari ücret oranında harçlık verileceğini ifade eden Kaya şunları kaydetti:

"Yeni sistemde 6 ay zorunlu olan hizmet süresini tamamlayarak vatani görevini yapan er ve erbaşlar, ikinci 6 aya devam etmek isterlerse, kendilerine 6 ay boyunca asgari ücret oranında yani 2 bin lira civarında harçlık verilecek. Hudut bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olanlar ise 6 ay boyunca 3 bin 500 lira civarında bir harçlık alacaklar."

Kaya, yeni kanunun en önemli getirisinin bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi olduğunu vurguladı.

Bedelli askerlik ücretinin en makul olacak şekilde belirendiğini aktaran Kaya, yeni yasa ile bakaya ve yoklama kaçaklarının da bedelli askerlikten faydalanabileceğini, bu durumda olanların en geç 1 Kasım 2019'a kadar başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Yeni kanunla eskiden yıl içinde 4 olan celp döneminin 12'ye çıkarıldığını vurgulayan Kaya, "Yani yılın 12 ayı ordumuza asker temini sağlanacak. Bu sayede asker ihtiyacı fazlasıyla karşılanacaktır." ifadesini kullandı.



