İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri, “Modüler Eğitim” kapsamında yaptıkları iş birliğiyle öğrencilere seçtikleri bölümlerde okurken farklı bir alanda daha uzmanlaşma olanağı sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi çağın eğitim ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği eğitim modellerine bir yenisini daha ekledi.

Üniversitenin iki bölümünde uygulanmaya başlayan “Modüler Eğitim”le öğrenciler, seçtikleri bölümlerde okurken seçmeli derslerini ilgi duydukları veya ilerideki meslek hayatlarında ihtiyaç duyacaklarını düşündükleri alandan alarak o konuda uzmanlaşabilecek.

Üniversitede Modüler Eğitim için çeşitli bölümler arasında konsantrasyon alanı anlaşması imzalanarak bu alanlara özel ders programı oluşturuldu. Buna göre, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler modül derslerini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde okuyan öğrenciler ise Gıda Mühendisliği Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim ile Grafik Tasarımı bölümlerinden alabilecek.

Çift anadal veya yan daldaki gibi not ortalaması zorunluluğu olmadan modül eğitiminden faydalanabilecek olan öğrencilerin, bunun için ilerlemek istedikleri alanları belirleyerek bu alan için tasarlanmış ders programından dersleri almaları yeterli olacak. Hiçbir modülü seçmeyen öğrenciler, okudukları bölümün 4 yıllık ana programlarına devam edecek.

- Eğitim sonunda sertifika

Gıda Mühendisliği Bölümü, modül uygulamasına 2019 bahar dönemi itibarıyla başladı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ise 2019-2020 akademik yılı itibarıyla modül derslerini uygulamaya başlayacak.

Öğrenciler 4 yılın sonunda, Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olurken İşletme Bölümü modülünden ders almışlarsa “Food Business”, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden ders almışlarsa “GastroFood” sertifikasına sahip olacak.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde okuyan öğrenciler ise Gıda Mühendisliği modülünü seçmeleri durumunda “Culinary Science”, Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü modülünü seçmeleri durumunda “GastroArtoloji” ve Grafik Tasarımı Bölümü modülünü seçmeleri durumunda “Food Design” sertifikası alacak.

Öte yandan, Güzel Sanatlar Fakültesi, Modüler Eğitim kapsamında oluşturduğu “GastroArtoloji” konsantrasyon alanı isim hakkı için başvuruda bulundu.