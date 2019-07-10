İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'de ilk defa Almanca eğitim veren meslek yüksekokulu açtı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite tarafından açılan ve Almanca eğitim veren meslek yüksekokulunda her biri Alman ekolünden yetişmiş akademisyenlerden ders alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin bir dönemini Almanya'da, mesleki iş yeri uygulaması şeklinde geçirecekler.

Üniversite, Almanca eğitim veren yüksekokulun yanı sıra eğitim amaçlı faaliyet gösteren Alman F+U Eğitim Kurumları'yla da iş birliği anlaşmasına imza attı.

İmzalar, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl ve F+U Eğitim Kurumları Kurucu Başkanı Hans-Dieter Sauer tarafından atılırken, böylelikle öğrencilere Almanya'nın kapıları aralanmış oldu.

İki kurum arasında yapılan iş birliği anlaşmasına göre öğrenciler, üçüncü yılın son döneminde ise F+U Eğitim Kurumları'nın anlaşmalı olduğu, Almanya'daki bin 800 firmadan birinde mesleki iş yeri uygulaması şeklinde eğitim alacak.

Mesleki iş yeri uygulaması yaptıkları firmada, başarılı olmaları durumunda, bu firmanın referansı ile Almanya'da kalarak çalışma olanağına kavuşacak olan öğrenciler, isterlerse F+U Eğitim Kurumları'na bağlı Almanya'daki IBA Üniversitesi'nin mühendislik bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilecek.



"Elektronik Teknolojisi", "İnternet Ağ ve Teknolojileri", "Mekatronik" ve "Otomotiv Teknolojisi" bölümlerinden oluşan Meslek Yüksekokulu'na önümüzdeki yıl, 20'si tam, 196'sı yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 216 öğrenci alınmasına karar verildi.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, 2019-2020 akademik yılında eğitim vermeye başlayacak.

Bu bölümlerde eğitim gören öğrenciler, ilk yıl Almanca hazırlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi'nin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde alacak. İkinci yıl ve üçüncü yılın ilk döneminde, üniversitenin İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’deki yerleşkesinde yoğun uygulamalı eğitimden geçecek.



Verilen bilgiye göre, eğitimleri sırasında her biri Alman ekolünden yetişmiş, sektörde üst düzey deneyimi olan Türk akademisyenlerden ders alacak olan öğrencilerin derslerine, hazırlık döneminde yoğun olmak üzere eğitimleri boyunca Alman akademisyenler de girecek. İş birliği anlaşması kapsamında ayrıca akademisyen değişimi de yapılabilecek.

