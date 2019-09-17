ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-YDUS) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2-9 Eylül'de tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 16 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
Muhabir: Burcu Çalık