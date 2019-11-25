Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de okurlarıyla buluştu MERSİN - Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi. CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı &qu