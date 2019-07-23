ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Yüreğir Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla yaz okullarında başarı gösteren 500 öğrenci ödüllendirildi.



Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.



Etkinliğe katılan Vali Mahmut Demirtaş etkinlikte yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, müftülükler vasıtasıyla her yıl okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklara camilerin ve Kur’an kurslarının kapılarını açtığını söyledi.



Bu kurslarda çocuklara Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimi verildiği belirten Demirtaş, "Kendinizi sürekli yenilemeli, yeni şeyler öğrenmek için sürekli gayret sarf etmelisiniz. Unutmayın ki bizler, ilk emri 'oku' olan bir dinin mensuplarıyız. ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. O nedenle çok çalışacağız. Bize çalışmak, üretmek yakışır. Bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında yenilikçi yaklaşımlar sergileyeceğiz." diye konuştu.



Zamanın durup dinlenmediği bu dünyada gençlerin zamana ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Devletimiz tüm imkanlarıyla gençlerin yanındadır. Sizlerin daha iyi ve daha nezih ortamlarda eğitim-öğretim görmeniz, spor yapmanız, sanatsal faaliyetleri icra etmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü sizler, en kıymetli hazinemizsiniz. Bu hazineyi en iyi bir biçimde işleyip kıymetli bir mücevhere dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Etkinliğe, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, öğrenciler ve velileri katıldı.

