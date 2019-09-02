HATAY (AA) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kaymakam olarak Hatay'ın Yayladağı ilçesine atanan Tahir Yılmaz, görevine başladı.

Yılmaz, Hükümet Konağı önünde İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Daha sonra makamında vatandaşları kabul eden Yılmaz, ilçeye hizmet etmek için tüm birimlerle etkin şekilde çalışacaklarını söyledi.

Yılmaz buradan önce Karaman’ın Ermenek ilçesinde kaymakam olarak görev yapıyordu.