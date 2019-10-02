Yaya güvenliği için nöbet tuttular

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi

Yaya güvenliği için nöbet tuttular
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da program düzenlendi.

Antalya'da Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros İlköğretim Okulu önünde öğrencilerin, emniyet, jandarma ve protokol üyelerinin katılımıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Ellerinde "Yaya geçidi nöbeti", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, durdurdukları araçlardaki sürücülere broşür dağıttı, yayanın trafikteki önemini anlattı.

Engelli vatandaşlar da ellerinde bastonlarıyla ve tekerlekli sandalyeyle yaya geçidinden geçti. Polis ve jandarma ekipleri, yürümekte güçlük çeken yaşlıları, yolun karşısına geçirdi.

Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Antalya'da farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Tekerlekli sandalyeyle etkinliğe katılan Tahsin Dağlı da çocukken geçirdiği trafik kazası sonucu ayaklarını kaybettiğini, kimsenin engelli olmamasını istediğini söyledi.

Öğrencilerden Birsen Büyük ise okula yürüyerek gelip gittiğini, yaya geçitlerinde araçlar durmadığı için sadece ışıklı kavşakları kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

- Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu söyledi.

Etkinliğin amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Civelek, "Bu konu da devletin tüm unsurlarıyla yaya güvenliğinin ve yaya öncelikli trafik konusunun takipçiyiz. Bu amaçla nöbetteyiz." dedi.

Civelek, sürücülere uygulama hakkında broşür dağıttı.

Bodrum'un Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik Caddesi ile Turgutreis-Bodrum kara yolu İslamhaneleri mevkisinde de uygulama yapıldı.

Cevat Şakir Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, durdurulan sürücülerle sohbet ederek, trafikte geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunu hatırlattı. Sürücülere bilgilendirici broşürlerde dağıtıldı.

Marmaris'in işlek caddeleri ve okul önlerindeki uygulama öğrenciler ve kamu kurumu müdürleriyle gerçekleştirildi. Kurum müdürleri okul önündeki yaya geçidinde polislerle görev aldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da Atatürk Caddesi'nde Sabancı Lisesi önündeki yaya geçidinde öğrenciler ve polislerle "Yaya Geçidi Nöbeti" kampanyasına destek verdi.

- Burdur

Burdur'daki Gazi İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yaya önceliğini anlatan gösteri yaptı.

Ellerinde dövizler bulunan öğrenciler, düdük komutlarıyla yaya geçidinden geçerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganı attı.

Protokol üyeleri, polis ve jandarma ekiplerinin de katıldığı programda, engelli vatandaşlar da farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Vali Hasan Şıldak, 2019'un yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini hatırlattı.

- Isparta

Isparta'da Nazmiye Demirel Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki dövizlerle yaya geçidini kullandı.

Vali Ömer Seymenoğlu, "Öncelik yayanın öncelik hayatın" sloganıyla özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde, sürücüleri uyarmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin amacının sürücülerin kural ihlali yapmalarını önlemek olduğunu belirten Seymenoğlu, "Yıl içinde farklı şekilde devam eden eğitimler, denetimler ve farkındalık çalışmaları sayesinde trafik kazalarıyla kazalardan kaynaklanan can ve mal kayıplarında önemli oranlarda düşüş yaşandı." dedi.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
Isparta'da Okula Uyum Süreci Semineri düzenledi
ISPARTA'DA KALP DELİĞİNE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM
Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! Peş peşe gelecek...
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE TOEFL HEYECANI
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ''
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
Isparta'daki 935 gramlık elma görenleri şaşırtıyor
AFAD'dan hayat kurtaracak deprem videosu
TED Isparta Koleji'nde Kamp Ateşi Yandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bugün başladı! Artık faiz oranları...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenirIsparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir26 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandıIsparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı27 Eylül 2019
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazırIsparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır27 Eylül 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyorTüm memurları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor27 Eylül 2019
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!27 Eylül 2019