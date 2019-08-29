ADANA - Adana'da kaldığı evde zor şartlarda yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Selime Kaynak, yatılı bakım merkezine yerleştirilerek koruma altına alındı.

Karataş ilçesindeki bir evde yalnız yaşayan ve hasta olan Kaynak'ın durumu, bazı vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İlçe belediyesine de yapılan ihbar üzerine Kaynak'a yardım için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, talimatlar doğrultusunda Kaynak'la acilen ilgilenildiği, yaşlı kadının durumunun incelenmesi sonucunda koruma ve bakım altına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Selime Kaynak'ın sağlık durumunun takibinin yapılacağı bildirildi.



