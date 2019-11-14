Yargıtay 'ankesörlü telefonla ardışık aramaya' ilişkin 8 suç kriteri tespit etti

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonla ardışık aramaların, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil sayılmasıyla ilgili 8 kriter tespit etti.

Yargıtay 'ankesörlü telefonla ardışık aramaya' ilişkin 8 suç kriteri tespit etti
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden yapılan haberleşmenin hukuki delil sayılmasına ilişkin kriterleri belirledi.

Daire, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık arandığı da tespit edilerek, FETÖ üyeliğinden hüküm giyen bir askerin dosyasında, bir iletişim aracı olarak ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan periyodik veya ardışık aramaların hukuki niteliğini irdeledi, bu arama sonuçlarının delil olarak hukukiliğini tartıştı.

FETÖ'nün iletişim yöntemi olarak ankesörlü/sabit hatlardan periyodik veya ardışık aramalar yaptıkları yönündeki tespitlerden sonra yasalara uygun yapılan araştırmalar sonucunda, örgüt mensuplarının "sohbet" olarak adlandırdıkları örgütsel toplantılara devam etmek için kamuya açık market, büfe ve benzeri yerlerde kurulu, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatları özel yöntemlerle kullandıklarının tespit edildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine, CMK'nin 135/6 maddesi gereğince, sabit hat ve ankesörlü hatlara yönelik iletişimin tespiti kararları alınarak uygulamaya konulduğu belirtilen kararda, şüpheliler ile kamuya açık sabit veya ankesörlü hatların HTS kayıtlarının incelenmesi, üçüncü kişilere ait verilerin ayıklanması ile yapılan analizler sonucunda şüphelilere ulaşılmasında, hukuka aykırı yöntemlerin kullanıldığının ileri sürülemeyeceği kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da atıf yapılan Yargıtay kararında, AİHM'in, kişisel verilerin elde edilmesini her durumda özel yaşamın gizliliği hakkına bir müdahale olarak görmediği ve kişisel verilere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi çerçevesinde iki aşamalı bir değerlendirme yaptığı aktarıldı.

AİHM'in devletlerin, ulusal güvenliklerini korumak amacıyla, yetkililere kamunun ulaşamadığı kişisel verileri barındıran kayıtlarda bilgi toplama ve kaydetme yetkisini veren kanuni düzenlemeler yapmasını uygun gördüğü de vurgulandı.

Kararda, şüphelinin veya sanığın askeri mahrem hizmetler yapılanmasında yer alıp sabit hat ve/veya ankesörlü telefonlar üzerinden hücresel haberleşme ağına dahil olup olmadıklarının belirlenmesi ile soruşturma ve yargılama aşamasında sanığın hukuki durumunun ve konumunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespiti bakımından, suçun ispatı açısından belirleyici nitelikte olması nedeniyle bu delilin elde edilişi, niteliği, kullanımı, hukukiliği konusunun tartışılması, savunma argümanlarının değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

8 kriter

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, ardışık aramaların hangi kriterlere göre, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil sayılacağı şöyle sıralandı:

1- Mahrem imamların büfe/ankesörlü sabit telefon hattı ile hedef şahıslarla görüşmelerinde gizliliği sağlamak için arayacağı kişinin telefon numarasını çeşitli şifreleme metotları kullanarak kaydetmesi,

2- Aramaların tek taraflı ve kısa süreli olması veya sadece çağrıdan ibaret bulunması,

3- Aranan askerlerin genellikle rütbelerinin ve bağlı bulunduğu kuvvetlerin denk olması,

4- Aramanın mesai saatleri dışında yapılması,

5- Sorumlu şahsın, hedeflerin kaybolmasını sağlamak amacıyla askeri personeli aradıktan sonra tedbir amaçlı ilgisiz ve alakasız kişileri de ankesörle araması,

6- Aramanın 15 gün, ayda veya 2 ayda bir kez olmak üzere periyodik olması,

7- Mahrem imamın sorumlusu olduğu asker şahıs veya şahıslarla aynı ilde ikamet etmesi ve aynı ildeki sabit hatlarla iletişim kurması,

8- Aranan asker şahısların hatların takılı bulunduğu cihazların toplantı yerine götürülmemesi veya götürülse bile kapalı tutulması.

"Maddi gerçeğin ortaya konulması gerekir"

Kararda, bu kriterlerin yanı sıra mahrem imamlarca hedef şahıs arandıktan sonra ilgisiz rastgele numaraların çevrilerek, redial (geri arama) tuşu ile son aranan kişinin tespitinin önlenmeye çalışılması hususlarını da ortaya koyan ayrıntılı analiz raporunun temin edilerek dosyaya konulması gerektiği belirtildi.

Emniyet kayıtları ile BTK'dan alınan baz istasyonunu gösterir HTS kayıtlarının, "0" saniyeli çağrılar da dahil olmak üzere getirilmesi gerektiği de kaydedilen kararda, şüpheli/sanığın görev yaptığı diğer şehirlerde ardışık aramalarının olup olmadığı araştırılarak, sabit hat ve ankesörlü telefon kullandığına ilişkin analiz raporunun da istenmesi gerektiği ifade edildi.

Kararda, bu tür aramalar kapsamında, diğer asker şahıslar hakkında bir soruşturma veya dava olup olmadığının da araştırılması, varsa ifade örneklerinin dosyaya ibrazı sağlanarak değerlendirilmesi suretiyle maddi gerçeğin ortaya konulması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, "Bu açıklanan özellikler doğrultusunda, bir asker şahsın, örgütün gizlilik ve deşifre olmamak kuralına riayetle, örgütün talimatı ile ve örgütsel irtibatı sağlamak maksadıyla kamuya açık ve birbirinden bağımsız market, büfe, kırtasiye, lokanta ve benzeri gibi sair işletmelerde kurulu bulunan, ücret karşılığı kullanılan sabit hat veya ankesörlü hatlar ile mahrem imam tarafından arandığı, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak somut olgu ve teknik verilerle tespit edilmesi ve yargılama yapan mahkemenin de tam bir vicdani kanaate ulaşması halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren hukuka uygun delil olacağında kuşku yoktur." tespiti yapıldı.

Ankesör soruşturma süreci

FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'un deşifre edilmesinin ardından yürütülen soruşturmalarda, TSK içine yuvalanmış FETÖ mensuplarının, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü veya sabit kontörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edilmişti.

Soruşturmalarda, mahrem imamların, sorumlu olduğu örgüt üyesi askerle, iletişimin tespitinin önüne geçmek amacıyla market, büfe ve kırtasiye gibi iş yerlerindeki sabit telefonlar üzerinden irtibata geçtiği belirlenmişti.

Mahrem imamların, kendilerine bağlı kripto TSK mensuplarını aynı kontörlü veya ankesörlü telefondan sırayla aradıkları, kimi mahrem imamların ise sorumlu olduğu askerlerle aynı gün içinde farklı sabit hatlardan iletişime geçtikleri, bazılarının ise aynı gün içinde farklı zamanlarda aynı sabit hattan sorumlu oldukları kripto TSK mensuplarıyla iletişim kurduğu ortaya çıkarılmıştı.

Örgütte mahrem imam konumunda bulunan kişilerin, sabit telefon üzerinden kendilerine bağlı kripto TSK mensuplarını sırayla araması "ardışık", mahrem imamın kendisine bağlı kripto TSK mensubunu her ayın belli günlerinde araması da "periyodik" arama şeklinde tanımlanmıştı.

Soruşturmaların genişletilmesiyle örgütün, "ankesörlü telefon"la görüşme yöntemini, sadece askerler için değil, aralarında yüksek yargı üyelerinin de bulunduğu önemli kurumlardaki FETÖ mensupları için de kullandığı tespit edilmişti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildiYalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi08 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize UlaştıEğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı10 Kasım 2019