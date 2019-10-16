Yargıtay AK Parti'yi işgal girişimi davasında kararını verdi

Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katılan eski 4 subay ile bir eski üsteğmene verilen cezaları onadı.

Yargıtay AK Parti'yi işgal girişimi davasında kararını verdi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katılan 4 eski subaya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile bir eski üsteğmene verilen müebbet hapis cezalarını onadı, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozdu.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, temyiz incelemesini tamamladı.

5 sanığın cezasına onama

Daire, sanıklardan eski binbaşılar Faruk Şimşek, Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'a, "anayasayı ihlal" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası ile eski üsteğmen Muzaffer Dikencik'e verilen müebbet hapis" cezasını onadı.

Yapılan incelemede, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirlendi. Dairenin kararında, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

Bozma gerekçeleri

Daire, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozdu. Bu sanıklardan eski astsubay Ali Aydoğan, eski asteğmen Berkay Demir ve eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl'ın hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezası, bu kişilerin eylemlerinin, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozuldu.

Kararda, bu sanıkların Kara Harp Akademisi'nden gönderilen ve il başkanlığında polis, vatandaş ya da görevlilere karşı hürriyeti yoksun kılma, silahla tehdit, yağma, yaralama, öldürme ya da öldürmeye teşebbüs gibi eylemler gerçekleştirmedikleri, örgütsel bağlarının da kesin olarak ortaya konamadığı belirtildi.

Bu sanıkların, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar oldukları, suç işleme karar ve iradesine katıldıklarının kanıtlanamadığı ifade edilen kararda, icra hareketlerine katkı sunan ancak sundukları katkı tek başına vahamet arz etmeyen sanıkların eyleminin, anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı aktarıldı. Bu gözetilmeden sanıklar hakkında hatalı değerlendirme ile doğrudan fail olarak mahkumiyet hükmü kurulmasının bozma nedeni yapıldığı kaydedildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer iki sanık eski uzman erbaşlar Feyyaz Yörük ve İbrahim Tıraş hakkındaki hüküm ise "eksik inceleme yapıldığı" tespit edilerek bozuldu.

Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017'de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

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