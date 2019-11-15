ADANA - Adana'da yardım isteme bahanesiyle aracına bindikleri sürücünün çantasını alıp kaçan iki kadın gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi D-400 kara yolunda Fikret E'nin kullandığı otomobili durduran iki kadından biri hamile olduğunu ve evine gidecek parası olmadığını söyleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine sürücü iki kadını aracına alarak verdikleri adrese bırakmak için yola çıktı.

Araç trafik ışıklarında beklediği sırada kadınlar, sürücünün içinde 100 lira ile kredi kartları ve ruhsatlı tabancasının olduğu çantasını alıp kaçtı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekip, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinden kaçarken görülen iki kadının eşkalini belirledi.

Şüpheli kadınlar Tülay Y. (22) ve Leman K. (20), ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalandı. Sürücüye ait çanta da içindekilerle birlikte bulundu.

İki kadın, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilecek.



