Yaratıcı girişimler İzmir Adnan Menderes’te buluşuyor

TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen “Airport Startup Day”, Türkiye ve Fransa’dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getirecek

Yaratıcı girişimler İzmir Adnan Menderes’te buluşuyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir’de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunu oluşturan TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen “Airport Startup Day”, Türkiye ve Fransa’dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri buluşturacak.

17 Ekim’de Adnan Menderes Havalimanı'ndaki etkinliğin Türkiye ayağına katılacak 15 girişim uluslararası jüri tarafından belirlendi. Yine jüri tarafından belirlenen iki şirket, RebelRoam ve Further Network ise 15 Ekim’de Paris’te düzenlenecek etkinliğe katılacak. Fransa’dan iki şirket de İzmir’e gelecek.

Yolcuların, ziyaretçilerin oyları ve jüri değerlendirmelerine göre dört girişim ödüllendirilecek.


- Seçilen girişimler


ONES Bilişim Teknolojileri en üst seviyedeki güvenlik çözümlerini tek bir sistem içinde sunan biyometrik ve kart tabanlı bir çözüm altyapısı geliştirdi. İzmir merkezli KODECO, temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek üzere çalışıyor. Güneş enerjili araç projesini tamamlayan şirketin sürücüsüz araçlar üzerine de çalışmaları bulunuyor. AYVOS otomatik öğrenme, sanal ağlar ve derin öğrenmeye dayalı görüntü işleme yazılımları ve otomasyon sistemleri geliştiriyor.

BEAD gerçek zamanlı verilerle enerji yönetimini, pazarlama stratejileri ve operasyonlarını optimize eden yapay zeka tabanlı bir sistem sunuyor. Eskişehir merkezli Bewell Technology yapay zeka, nesnelerin interneti, veri madenciliği, veri akışını izleme ve yönetme alanlarında uzmanlaşarak farklı sektörlerde iş süreçlerini optimize edecek çözümler üzerinde çalışıyor. Londra, Berlin ve İstanbul'da ofisleri bulunan Rent'n Connect, gezginler için cep wi-fi cihazı ve ilave hizmetler sunan bir seyahat teknolojileri şirketi. inMapper, havalimanları, alışveriş merkezleri ve ofisler için interaktif bir iç mekan harita platformu sunuyor.

SADELABS, kablosuz teknolojileri kullanarak müşterilerini nesnelerin interneti uygulamalarıyla işlerini geliştirme konusunda güçlendiren bir şirket. Skysens 2015'te kurulan ve endüstri odaklı kablosuz nesnelerin interneti çözümleri üzerinde uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi. İzmir merkezli Delta Smart Technologies, akıllı şehirler için akıllı otopark yönetimi, akıllı olay yönetimi ve KidsBus okul servis yönetimi çözümlerini geliştirdi. Çağrı sistemleri, gerçek zamanlı müşteri memnuniyeti ölçümlemesi gibi alanlarda uzmanlaşan Ankara merkezli Emse, havacılık sektörüne özel geliştirdiği çözümlerle seyahat deneyimine katkı sunuyor.

Faaliyet tanıma ve insan davranışı analizi konularında çalışan Xena Vision akıllı acil durum tanıma sistemiyle şirketlere geleceğin güvenlik teknolojilerini sunuyor. Redhorizon tarafından geliştirilen AvioVR sanal gerçeklikle desteklenen bir uçuş fobisi tedavisi programı. Klinik psikologlar tarafından yürütülen AvioVR, uçuş anksiyetesi için hızlı ve kalıcı bir tedavi olanağı sunuyor. Bagaj, cep telefonu üzerinden kullanılabilen dolap hizmeti sunuyor. Canbay Systems ise yapay zeka odaklı havacılık çözümleri üzerinde çalışıyor.


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