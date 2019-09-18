MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, ayağından yaralı halde bulunan kedi yavrusu, öğretmen ve öğrencilerin yaptığı yürüteçle sağlığına kavuştu.

Mustafa İstemihan Talay Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, yaklaşık 5 ay önceki bir gezileri sırasında dere yatağında yaralı halde kedi yavrusu buldu.

Öğrencilerinin durumu aktarmasıyla dereye inen öğretmenler, 5 kedi yavrusundan birinin öldüğünü, diğer 4'ünün ise yaşadığını gördü.

Veterinere götürülen kedilerin bakımı yapılırken aralarından birinin ayağındaki sakatlık nedeniyle yürüyemediği belirlendi.

İlk tedavilerinin ardından 3 kedi sahiplendirildi, yaralı yavru ise okula getirildi.

Kedilerin bakımları ve sahiplendirilmelerinin yanı sıra sakat kedi yavrusunun iyileşme sürecini de üstlenen öğretmenler, öğrencilerle beraber yaptıkları yürüteçle hayvanı yürümeye alıştırdı.

Aylar süren egzersizlerin ardından sağlığına kavuşan kediye "Şanslı" adı verildi.

Kedilere sahip çıkan öğretmen Tahsin Tor, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki sokak hayvanlarına her zaman yardım ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sakat kedi, bakımı zor olduğu için kimse tarafından alınmadı. Biz de öğretmenler ve öğrenciler olarak bir proje yaparak ortaya yürüteç çıkardık. Kedimizi bir dönem yürüteçle yürüttük. Tedaviler sonunda kedimiz artık tek başına yürüyebiliyor, ağaca tırmanabiliyor, her şeyini kendi karşılayabiliyor."

Yürüteci öğrencilerle tasarlayan öğretmenlerden Levent Sert de yavru hayvanı tekrar yürürken görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.