ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahilde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan caretta caretta, yapılan tedaviye rağmen öldü.

Kumluca sahilinde yürüyüş yapan Serdar Sarı, yaralı gördüğü caretta caretta için yetkililerden yardım istedi. Olay yerine gelen Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Sinan Ulusoy, yaralı carettaya muayeneden sonra ilk müdahaleyi yaptı.

Ulusoy, kaplumbağanın yarası büyük olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği'nden yardım istedi. Muğla'nın Datça ilçesindeki merkeze götürülme hazırlığı yapılırken caretta carettanın öldüğü belirlendi.

Veteriner hekim Ulusoy, yaptığı açıklamada, kaplumbağanın baş bölgesindeki yarasının büyük olduğunu, bu tür yaralanmaların sürat teknesinin pervanesinden kaynaklanabildiğini dile getirdi.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olay yerinde tutanak tutuldu.