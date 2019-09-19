Yaralı ebabil koruma altına alındı MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, ormanlık alanda yaralı bulunan sakallı ebabil, koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, Harfili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezen bir kişi, yaralı bir kuş gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne