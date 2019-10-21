MERSİN - Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Komanda Uzman Çavuş Faruk Yılmaz'ı ziyaret etti.

Otcu, Tarsus Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Tarsus Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman ile tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz'ı evinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz ve ailesiyle sohbet eden Otcu, "Ülkemiz ve milletimizin birlik beraberliği için verilen onurlu mücadelenin bir neferi olarak canınızı hiçe sayarak yapmış olduğunuz fedakarlık hiçbir maddi değerle ölçülemez. Bu bağlamda sizlere teşekkür ediyor ve en yakın zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum." ifadesini kullandı.



