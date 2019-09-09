'Yangınların arkasında da alçak bölücü terör örgütü var'

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, İzmir'deki orman yangınına ilişkin, "Hepimiz biliyoruz ki bu yangınların arkasında da alçak bölücü terör örgütü var." dedi.

'Yangınların arkasında da alçak bölücü terör örgütü var'
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki orman yangınına ilişkin, "Hepimiz biliyoruz ki bu yangınların arkasında da alçak bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor, sadece polisimizi, askerimizi, güvenlik korucumuzu şehit etmiyor. Aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyor." dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Karşıyaka ilçesinde yaptırılan Kaptan Altay Altuğ İlkokulunun açılışı da yapıldı.

Törende konuşan Yıldırım, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu bulan öğretmenle ilk ders zilinin çaldığını hatırlattı.

Okullarda sadece eğitim olamayacağını kaydeden Yıldırım, "Okulda aynı zamanda kültürel, sportif ve sosyal faaliyetler de olacak. Yavrularımız arkadaşlıklarını pekiştirecek ve birlikte çok güzel günler geçirecek. Hepimizin amacı, evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak, insanlığa faydalı bir insan olarak görmek. Okullarımızın önemli olduğunu biliyorum bu konuda. Ancak başarının sırrı öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninden geçiyor." diye konuştu.

Yıldırım, açılışını yaptıkları okulun 32 derslikli ve birçok imkana sahip olduğunu belirterek, yapımını üstlenen Kaptan Altay Altuğ ile oğulları Kaan ve Noyan Altuğ'a teşekkür etti.

Taşa ve toprağa yapılan yatırımın ömrünün belli olduğunu anlatan Yıldırım, "İnsana ve eğitime yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile devam eder. Bizim dinimiz de öğrenmeyi emrediyor. İlk emri okudur." ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce hektar yeşil alan kül oldu"

Mevsimlerin değiştiğini, yazın ortasında kışın, kışın ortasında da yazın yaşanabildiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa süre önce İzmir Menderes bölgesinde yangın oldu ve yüzlerce hektar yeşil alan kül oldu gitti. Adeta ciğerimiz yandı, yeşillerimiz karaya, küle dönüştü. Hepimiz biliyoruz ki bu yangınların arkasında da alçak bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor, sadece polisimizi, askerimizi, güvenlik korucumuzu şehit etmiyor. Aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bugün 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun günüdür. 9 Eylül tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordumuz aldığı talimatla, 'İlk hedefiniz Akdeniz' talimatıyla İzmir'e girmiş ve düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu vesileyle Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun."

Okul açılışının ardından Karabağlar'da yangın alanına canlı bağlantı yapacaklarını ifade eden Yıldırım, bölgede sembolik fidan dikimi başlatacaklarını, asıl kampanyanın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde olacağını bildirdi.

Yıldırım, İzmir'in göç alan bazı ilçelerinde derslik ihtiyacının olduğuna işaret ederek, hayırseverlere okul yapımı için çağrıda bulundu.

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise okulun yapımını sağlayan hayırseverlere teşekkür ederek, bu okulda bilinçli nesiller yetiştirileceğine inandığını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran da Karşıyakalı olduğunu, hayallerini gerçekleştirmek üzere 25 yıl önce Orta Doğu Teknik Üniversitesine gittiğini dile getirerek, "Öğretmenlerim sayesinde bunu gerçekleştirdim. İnşallah sizler de hayaller kurarsınız ve yılmadan çok çalışırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcının 9 Eylül tarihine denk gelmesinin heyecan ve gurur vesilesi olduğunu aktardı.

Kaptan Altay Altuğ'un oğlu Noyan Altuğ, 70 yıldır denizden kazandıklarını eğitime aktarabilmekten dolayı çok mutlu olduklarına işaret etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesinde "Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne bağlanıldı.

Daha sonra okulun açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Ardından Menderes ilçesindeki yanan orman alanına bağlantı yapıldı. Törenin bitiminde fidan dikimi gerçekleştirildi.

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