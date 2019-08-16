Yabancıların Gözüyle Türkiye - Rus gelin her şey için fırsat sunan Türkiye'yi seviyor

- Antalya'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı da olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, 9 yıl önce yerleştiği Türkiye'yi, düşündüğü her şeyi gerçekleştirebilecek fırsatlar sunduğu için vazgeçilmez buluyor - Rus gelin Çetinkaya: "Türk

Yabancıların Gözüyle Türkiye - Rus gelin her şey için fırsat sunan Türkiye'yi seviyor
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Antalya'nın Alanya ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı da olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, 9 yıl önce yerleştiği Türkiye'yi, düşündüğü her şeyi gerçekleştirebilecek fırsatları bulduğu için çok seviyor.

Rusya'da 1983 yılında dünya gelen Çetinkaya, 2 üniversite bitirdi. Proje ve iş geliştirme uzmanlığının yanı sıra gazetecilik de yapan Anastasia Petrova Çetinkaya, Türkiye'den iş teklifi gelmesi üzerine 2010'da Alanya'ya geldi.

Çetinkaya, Türkiye'de geçirdiği 3 yılın ardından 2013'te gazeteci Ayhan Çetinkaya ile hayatını birleştirdi. Türk vatandaşlığına da bir yıl önce geçen Anastasia Petrova Çetinkaya, bu yıl 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

Rus gelin, eşiyle Şekerhane Mahallesi'ndeki ofislerinde medya ve tanıtım alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de hayatının çok güzel geçtiğini söyledi.

Antalya'ya 26 Mayıs 2010'da Kuzey Rusya'dan geldiğini aktaran Anastasia Petrova Çetinkaya, "Rusya o zaman çok soğuktu. Antalya, mayıs sonu olmasına rağmen çok sıcaktı. 2 hafta sonra Antalya'ya, Alanya'ya aşık oldum ve kalmaya karar verdim." dedi.

- "Türkiye'de havalar, insanlar farklı"

Türkiye'nin kendisi için çok özel bir ülke olduğunu vurgulayan Çetinkaya, burada hayatının sonuna kadar yaşamak istediğini dile getirdi.

Hayatta her şeyi aşkla yapmayı sevdiğini anlatan Anastasia Petrova Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bir insan aşkla evlenecek, aşkla çalışacak, aşkla gezecek. Ben Ayhan ile 2013'te tanıştım. Türkiye'ye bir sanatçı getirmiştim, eşimle katıldığı basın toplantısında tanıştık ve evlendik. Türkiye'nin her şeyini seviyorum. Türkiye yemekleri, insanları, doğası, tarihi ve kültürüyle çok özel bir ülke. Bir yerden başlıyorsun, devam ediyorsun ama keşfetmenin yolu bitmiyor. Belki yazın Alanya çok sıcak diyorlar ama ben o sıcak havalarını da soğuğunu da seviyorum. Türkiye'de havalar, insanlar farklı. İnsanlar rahat yaşıyor, çalışıyor, geziyor. Her şey için fırsat var. Belki en çok bu yüzden Türkiye'yi çok seviyorum."

- "Bilmediğiniz bir ülkeye açık kalple gidin"

Alanya Belediye Başkanlığına, potansiyelinin büyük olduğuna inandığı için aday olduğunu aktaran Çetinkaya, sadece yerlilerin değil yabancıların da bu şehir için yapacakları çok şey olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Alanya'nın kendisine çok şey kattığını vurgulayan Anastasia Petrova Çetinkaya, bu ilçeye, şehre hizmet etmek istediğini, kendisine verdiklerinden daha fazlasını vermek istediğini vurguladı.

Türkiye'nin kültür, doğa ve tarihle dolu olduğunu belirten Çetinkaya, "Eşimle çok geziyorum ve her zaman şunu söylüyorum; Bilmediğiniz bir ülkeye açık kalple gidin. Beyaz bir kağıtla gidin. O ülkenin güzellikleriyle kesinlikle karşılaşacaksınız." diye konuştu.

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