"VSY Biotechnology, dünyanın en önemli firması olacak"

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş: - "VSY Biotechnology, 150 yıl sonra dünyanın en önemli şirketi olacak. Bu yönde projelerimiz devam ediyor" - "Biz büyümeye, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Şu anda 320 kişiyiz ama ilerid

"VSY Biotechnology, dünyanın en önemli firması olacak"
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Uluslararası 5. MEFKO Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Konferansı'nda öğrencilerle buluştu.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Almanya’dan Japonya’ya, Brezilya’dan Filipinler'e, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın dört bir yanında 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren VSY Biotechnology, Türkiye’nin katma değeri en yüksek ürünü olan göz içi lensleri üretiyor.

Akıllı göz içi lenslerinin ham maddesini de Ar-Ge merkezinde geliştiren VSY Biotechnology, 1 kilogramı 675 bin dolar ihracat değerindeki göz içi lensleriyle Türkiye’nin cari açığının azalmasına katkı sağlayarak, ekonominin gelişiminde rol oynayacak inovatif ürünlere imza atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Uluslararası 5. MEFKO Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Konferansı’nda yaptığı konuşmada, VSY Biotechnology'nin 150 yıl sonra dünyanın en önemli şirketi olacağını, bu yönde projelerinin devam ettiğini belirtti.


- "Tüm öğrencileri kucaklıyoruz"


1997 yılında kurulan VSY Biotechnology’nin önemli adımları ve büyümesinde etkili olan unsurlara dikkati çeken Varlıbaş, VSY Biotechnology’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan projeleri, karşılaşılan zorluklarla birleşen hayat ve mesleki deneyimlerini, girişimcilik hikayesini gençlerle paylaşarak, öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Varlıbaş, eczacılık öğrencilerine tavsiyelerde bulunurken, "Biz büyümeye, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Şu anda 320 kişiyiz ama ileride umarım tüm dünyada binlere ulaşacağız. VSY Biotechnology olarak çok farklı dallarda insan kaynağına ihtiyacımız var. Eczacılık mezunları da gerek Ar-Ge, Ür-Ge, pazarlama gibi birçok birimimizde yer almaya devam edecek tüm öğrencileri kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Dr. Ercan Varlıbaş'a günün anısına plaket takdim edildi.


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