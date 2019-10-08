Vodafone'lular dijital fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birine sahip olma imk

Vodafone'lular dijital fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Vodafone müşterileri, Fujifilm iş birliğiyle sunulan Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden bastırabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi dijital servislerle müşterilerinin hayatını sadeleştirmeye devam ediyor.

Vodafone’un Fujifilm iş birliğiyle sunduğu Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, Vodafone müşterileri anılarını kalıcı hale getirebilecek. Telekomünikasyon sektöründe bir ilk olan bu hizmetle, Vodafone’lular ayda sadece 8 TL ödeyerek, 12 ay kontratlı 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birini tercih edebilecek.

Vodagraf kullanıcıları, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden tek tıkla bastırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşmeyi hayatın her alanında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve servislerimize bir yenisini daha ekledik. Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birine sahip olma imkanı sunuyoruz. Bu paketlerle müşterilerimiz, akıllı telefonlarındaki ya da Instagram ve Facebook hesaplarındaki fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek ve böylece anılarına daha kolay ulaşabilecek. Vodafone olarak, dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatını sadeleştirmeye devam edeceğiz.”

- En fazla 3 iş gününde teslim

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden yararlanmak isteyen müşterilerin, öncelikle QR code, App Store ya da Google Play üzerinden Fujifilm Türkiye’nin fotoğraf baskı uygulaması Fujibas’ı indirerek giriş yapması gerekiyor. Bir sonraki adımda, paket seçimi yapılıyor. Birinci paketi seçen müşterilere 70 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı, ikinci paketi seçenlere ise 21 fotoğraflık bir Fujibook fotoğraf kitabı ile 25 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı sunuluyor.

Her iki paket kullanıcıları da yılda 2 defa hiçbir kargo ücreti ödemeden fotoğraf baskılarını adrese teslim isteyebiliyor. Paket tercihini yapan kullanıcılar, bastırmak istedikleri fotoğraflarını seçip adres bilgilerini de girdikten sonra siparişini tamamlıyor. İsteğe göre parlak ya da mat kağıt seçenekleriyle gerçek fotoğraf kağıdına basılan fotoğraflar, Türkiye genelinde en fazla 3 işgünü içinde adrese teslim ediliyor.

Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden yararlanmak isteyenlerin Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli oluyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
Emekli olanların maaşı düşmeyecek
Akdeniz'de facia! En az 13 ölü ve çok sayıda kayıp var!
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor
Tren biletleri ve posta ücretleri yüzde 20 zamlandı
Isparta'da Kooperatifçilik Geliştirme Kursu Düzenleniyor
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı
DOĞUŞ MUTFAK'TAN ALIRKEN KAZANIN!
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldi
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Organları 3 hastaya umut oldu
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te
Isparta'da uzman erbaşlar yemin etti
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da uzman erbaşlar yemin ettiIsparta'da uzman erbaşlar yemin etti04 Ekim 2019
Isparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyorIsparta'da yıkılan evlerin sahiplerine belediye yenisini yapıyor04 Ekim 2019
Isparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'teIsparta'da yüzde 100 doğal gül suyu Rosemix'te04 Ekim 2019
Isparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıIsparta’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı06 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''Isparta için meteorolojik uyarı ''Dikkatli ve tedbirli...''04 Ekim 2019
Isparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacakIsparta dahil 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak05 Ekim 2019
Isparta'da iki otomobil çarpıştıIsparta'da iki otomobil çarpıştı02 Ekim 2019
Organları 3 hastaya umut olduOrganları 3 hastaya umut oldu05 Ekim 2019
Protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarındaProtein deposu balık çeşitleri Gözde Balık tezgahlarında05 Ekim 2019
Isparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge DünyasıIsparta'nın Elektrikli Süpürge Servisi Süpürge Dünyası04 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimiIsparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi02 Ekim 2019
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandıIsparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı02 Ekim 2019
Ayhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyorAyhan Usta Adıyaman Çiğköftelerinin lezzeti bir tutkuya dönüşüyor03 Ekim 2019
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu sonSDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı Bulvar çalışmalarında mutlu son04 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!02 Ekim 2019
ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!ORGANİZASYONDA FARK! TEMPO PARK!03 Ekim 2019