Vodafone Türkiye'nin FAVÖK'ü 2 milyar TL'ye yükseldi

Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirketin yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşti - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan: - "Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edec

Vodafone Türkiye'nin FAVÖK'ü 2 milyar TL'ye yükseldi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Vodafone Türkiye'nin 2019-2020 mali yılının ilk yarısındaki faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 2 milyar TL'ye yükseldi.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, 2019'un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü.

Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artırdı. Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin 2019-20 mali yılının ilk yarısında FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artışla 2 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla fiber altyapı yatırımlarına devam eden Vodafone'un mali yarıyıl yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibarıyla şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer alıyor.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24,1 milyona yükseldi. Makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,8 milyona ulaştı.


- Vodafone'un 4.5G abone sayısı 16 milyon oldu


Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58,2'sine ulaştı. Vodafone'un 4.5G abone sayısı da söz konusu dönem itibarıyla 16 milyon oldu.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 arttı.

Şirketin "eve kadar fiber" gibi yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 129 bin artış ile 239 bine çıktı. Vodafone Türkiye, sabit hizmetlerde gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleri sayesinde yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7,8 milyona yükseldi.


- 11,2 milyon dijital müşteri


Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone'un "Vodafone Yanımda" uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 11,2 milyonu aştı. Vodafone Yanımda'nın aylık ziyaret trafiği ise 250 milyonun üzerine çıktı.

2019-2020 mali yılı ilk yarısında Vodafone Türkiye abonelerinin kişi başı aylık mobil internet kullanımı 5 GB'ın üzerine çıktı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam veri kullanımı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,7 artış ile 748 petabyte'a ulaştı.

Türkiye'nin 81 ilinde 18,3 bin 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de "en geniş kapsamaya sahip operatör" olmayı sürdürdü.


- "Tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye öncelik veriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, dijital bir telekomünikasyon şirketi olma yönünde kaydettikleri gelişmeden son derece memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Gerek şirketimiz gerekse Türkiye'nin dijitalleşmesi için attığımız adımların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri aylık 250 milyonluk dijital trafik yaratan mobil uygulamamız Vodafone Yanımda. Bu platformumuz, gelecekteki büyümenin itici güçlerinden biri olacak. Dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak görüyor ve Türkiye'yi bu kritik süreçte sonuna kadar destekliyoruz. Fiber yatırımları, altyapı paylaşımı ve yerli 5G ekosistemi oluşturulması gibi ivedilikle ele alınması gereken pek çok konu var. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yerli milli baz istasyonu ULAK'a destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Halihazırda şebekemizde 250'ye yakın ULAK baz istasyonu çalışıyor. Türkiye'nin potansiyeline olan inancımız sürüyor. Bu inançla 2019-2020 mali yılının ilk 6 ayında 733 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik. Amacımız, daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Türkiye'nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

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