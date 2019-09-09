Vodafone Red Odunpazarı Modern Müze'nin dijital iletişim sponsoru oldu

Vodafone Red, dijital sanat alanında dünyanın önde gelen kolektifi Marshmallow Laser Feast'in Türkiye'de ilk kez Odunpazarı Modern Müze'de sergilenecek "Ağaca Övgü" ve "Bir Hayvanın Gözlerinden" isimli iki büyük çaplı sanal gerçeklik deneyimine de dijital

Vodafone Red Odunpazarı Modern Müze'nin dijital iletişim sponsoru oldu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Vodafone Red, Türkiye'den ve dünyadan sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinin evrensel bir bakış açısıyla sergilendiği Odunpazarı Modern Müze'nin (OMM) dijital iletişim sponsoru oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red, dijital sanat alanında dünyanın önde gelen kolektifi Marshmallow Laser Feast'in Türkiye'de ilk kez Odunpazarı Modern Müze'de sergilenecek "Ağaca Övgü" ve "Bir Hayvanın Gözlerinden" isimli iki büyük çaplı sanal gerçeklik deneyimine de dijital sergi sponsoru olarak destek veriyor.

"Ağaca Övgü" ve "Bir Hayvanın Gözlerinden", çevremizdeki doğal güçleri ortaya çıkararak izleyiciyi büyülerken, aynı zamanda birlikte yaşadığımız organizmaları fark etmemizi ve onlara karşı sorumluluklarımızı bize hatırlatmayı amaçlıyor. Marshmallow Laser Feast sergisi, 7 Aralık'a kadar görülebilecek.


- "Sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için yenilikçi projelere imza atıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla sürekli hizmet ve teknoloji yatırımları yaparken, sosyal yatırımlarını da eşit derecede önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal yatırımlarımız arasında kültür-sanat yatırımlarımızın önemli payı var. Vodafone Red markamızla, sanatın dijitalleşerek daha geniş kitlelere ulaşması için yenilikçi projelere imza atıyoruz. Şimdi de Türkiye'nin önde gelen çağdaş sanat müzelerinden biri olmaya aday OMM'a dijital iletişim sponsoru olarak destek veriyoruz. Sponsorluğumuz kapsamında, dünyaca ünlü İngiliz sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast’in 'Ağaca Övgü' ve 'Bir Hayvanın Gözlerinden' isimli iki büyük çaplı sanal gerçeklik deneyimini sanatseverlerle buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz. Tüm sanatseverleri bu özel eserleri deneyimlemeye davet ediyoruz. Vodafone Red olarak, sanata destek vermeye devam edeceğiz."

Marshmallow Laser Feast Direktörü Ersin Han Ersin de "OMM'de sergileyeceğimiz her iki yerleştirme de teknolojinin insanları toplumdan ve çevreden koparmakla suçlandığı fikrine meydan okuyor. 'Ağaca Övgü' ve 'Bir Hayvanın Gözlerinden' isimli çalışmalarımız, tam tersine, teknolojinin sınırlarını zorlayarak bizi gezegensel döngülere yakınlaştıran ve doğanın ritmini yakalamamıza yardımcı olan bir deneyim sunuyor. Sergimizin gerçekleşmesine katkıda bulunan Vodafone Red’e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


- Meditatif ve hiper gerçekçi bir deneyim


"Bir Hayvanın Gözlerinden", İngiltere’nin Grizadale Ormanı'nda insansız hava araçları, LIDAR ve CT tarama teknolojisi ve 360 derece kameralar kullanılarak geliştirildi.

Toplanan veriler, bilgisayar ortamında fotogrametri teknikleriyle birleştirildi ve üzerine İngiltere'nin çeşitli ormanlarından toplanan ses ve titreşim kayıtları eklenerek ortaya stereofonik, meditatif ve hiper gerçekçi bir deneyim ve ormanlarda yaşayan baykuş, kurbağa, sivrisinek ve yusufçuk dahil olmak üzere 4 tür hayvanın gözünden doğayı keşfetmemize olanak sağlayan sanatsal bir yorum çıktı.


- Nesli tükenmekte olan ağaçların sanal arşivi


"Ağaca Övgü" ise Marshmallow Laser Feast’in Dev Sekoya'dan başlayarak nadir ve nesli tükenmekte olan ağaçların sanal arşivine dönüştürmeyi planladığı çalışmasının ilk bölümü. Bu projeyle asıl amaçlanan, dijital fosiller ve sanal alanlar yaratarak insanların doğal dünyayla bağlantı kurabilmelerini sağlamak ve bu şekilde doğanın korunmasına destek olmak.

"Ağaca Övgü", LIDAR, Beyaz Işık, CT taraması ve sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak son derece ayrıntılı datalar üzerinde çalışılarak geliştirildi. Ortaya çıkan proje, alan ve zaman algımızı değiştiren, görünmezi görünür kılan, unutulmaz bir deneyime imza atıyor.


- Türkiye'nin yeni sanatsal buluşma noktası


Dünyaca tanınan Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın imzasını taşıyan ve etkileyici tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken OMM'de koleksiyon sergilerinin yanı sıra farklı disiplinlerden çağdaş sanatın uluslararası isimleri evrensel bir bakışla süreli sergi programında yerini alacak.

OMM, farklı disiplinlere açık, kültürler arası iletişim odaklı yenilikçi sergi programları ve etkinlikleri ile bu alanda yepyeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Sanatın merak uyandıran ve bir araya getiren gücü ile sadece Eskişehir'e değil, Türkiye'de müzecilik anlayışına farklı bakış açıları sunmaya hazırlanan OMM, herkesin keyifle vakit geçirebileceği yeni bir nefes alanı ve sanatsal bir buluşma noktası sunuyor.

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