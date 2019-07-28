Vodafone Red, bir yılda 448 milyon TL'lik ayrıcalık sağladı

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Red'lilere, son bir yıl içinde 400 milyon TL'si yurt dışı faydalarıyla, 43 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448

Vodafone Red, bir yılda 448 milyon TL'lik ayrıcalık sağladı
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Isparta Düğün Salonları

İZMİR (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Red'lilere, son bir yıl içinde 400 milyon TL'si yurt dışı faydalarıyla, 43 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL'lik ayrıcalık sağlamış olduk. GSM dışı faydalarımızı 950 bin kişi kullandı." dedi.

Vodafone Red'in son bir yılının değerlendirildiği toplantı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıda Red'in sunduğu avantaj ve ayrıcalıklar hakkında bilgi veren Aksoy, Türkiye'de doğan Vodafone Red'in 9'uncu yılını doldurduğunu hatırlattı.

Aksoy, Vodafone Red kullanıcılarının Türkiye'deki en dijital segment olduğu yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji alanında yenilikler baş döndürücü hızda devam eriyor. Verimlilik ve erişim konusu, teknolojinin iki önemli ana faydası. Biz de bu alanlarda yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de en geniş 4,5G kapsaması Vodafone'da.

'Vodafone Yanımda' uygulamamız Google Play'de, Türkiye'de aktif kullanıcı sayısı en fazla olan uygulama durumunda, aktif kullanıcı sayımız 10,5 milyonu geçti. Uygulamamızda ayda 200 milyondan fazla trafik var. Burada yarattığımız trafikle, bazı markaların en önemli satıcısı haline geldik."


- "Dijitalleşmede lider segment, Vodafone Red"


Engin Aksoy, dijitalleşmede lider segmentin Vodafone Red olduğunu belirterek, Vodafone Türkiye'nin, Vodafone ülkelerinin tamamına bakıldığında, abone başına internet kullanımında en yüksek ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Aksoy, bu alanda Red segmentinin başı çektiğine işaret ederek, "Red segmenti, normal faturalı kullanıcıya göre 4 kat fazla internet kullanıyor. Red segmentinin yüzde 72'si 4,5G kullanıcısı, yüzde 76'sı 'Vodafone Yanımda' uygulamasını kullanıyor. Aylık ortalama data kullanımı da 11,5 GB." dedi.


- "Sağladığımız maliyet avantajıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, Red ile müşterilerin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmanın yanı sıra sağladıkları maliyet avantajıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red'lilere, son bir yıl içinde 400 milyon TL'si yurt dışı faydalarıyla, 43 milyon TL'si GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon TL'si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL'lik ayrıcalık sağlandı. GSM dışı faydalarımızı 950 bin kişi kullandı. Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red'liler, son bir yılda 381 milyon GB mobil internet kullandı, 28,5 milyar dakika konuştu, 4,1 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 11,5 GB'a ulaşan Vodafone Red'lilerin veri trafiği ise yüzde 51 arttı."

Vodafone Red'in sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını vurgulayan Aksoy, müşterilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda, çok sayıda ayrıcalık sunduklarını bildirdi.

Aksoy, Red kapsamında yurt dışında da geçerli tarifeler, yurt dışıyla yurt içi gibi konuşma imkanı, Türkiye'den yurt dışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, yazlık bölgelerde plaj ve restoran indirimleri, marka indirimleri gibi ayrıcalıklarla müşterilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını anlattı.


- "Son bir yılda abone sayısındaki büyümemizin büyük bölümü Red'den geldi"


Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksoy, Vodafone Red markasının hızlı büyümesinde iki sebep bulunduğunu ifade ederek, "Birincisi, Red segmentine diğer operatörlerden yeni müşteri çok alıyoruz. Bunun yanı sıra ikinci olarak, buradaki müşteri kayıp oranımız çok düşük. Son bir yılda abone sayısındaki büyümemizin neredeyse tamamı Red'den geldi." ifadelerini kullandı.

Aksoy, yeni markaları Red First'te de, yine diğer operatörlerden müşteri alarak ve kendi müşterileri içinde daha geniş olanaklardan yararlanmak isteyen segment ile büyüme hedeflediklerini kaydetti.


- "Yeni havalimanı işletmecisiyle görüşüyoruz"


Engin Aksoy, şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Red'lilerin kullanabildiği Fast Track hizmetinin İstanbul Havalimanı'nda da kullanılıp kullanılmayacağı ve yine yeni havalimanında Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi lounge kullanımına ilişkin bir çalışma yürütüp yürütmediklerinin sorulması üzerine şöyle dedi:

"Havalimanı işletmesi değişti, dolayısıyla bizim anlaşmamız da bitmiş oldu. Yeni havalimanı işletmecisiyle görüşüyoruz. Orada da Red müşterilerine ayrıcalıklar sunmak istiyoruz. Bu, Vodafone Red'liler için olduğu kadar İstanbul Havalimanı için de önemli avantaj sağlar. İGA'nın yerinde olsam bu fırsatı kaçırmazdım, onlarla görüşüyoruz, yeni havalimanını da dahil etmek istiyoruz."


- "Numara taşımada kazanan operatör durumundayız"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy, geçtiğimiz mali yılda Vodafone olarak Türkiye'ye toplam 1,5 milyar TL, şu ana kadar ise 21 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptıklarını anımsatarak, bu yatırımların devam edeceğini bildirdi.

Henüz 4,5G abonesi olmayan müşteriler için de çalışmaya devam ettiklerini belirten Aksoy, bu kapsamda kullanımın artması için müşterilere özel kampanyalar sunduklarını, bu sayıyı artırma hedefinde olduklarını aktardı.

Aksoy, "Genel olarak baktığımızda hızlı bir geçiş var. 4G müşteri sayımızı haftada ortalama 50-60 bin adet artırıyoruz. Numara taşımada da kazanan operatör durumundayız." ifadelerini kullandı.


- "Yurt dışından gelen ve yurt içinde satılan akıllı telefonlar arasında çok büyük fiyat farkı olması yanlış"


Engin Aksoy, yurt dışından getirilen cihazlarda harçların artırılmasına ilişkin soru üzerine, yurt içinde alınan ve yurt dışından getirilen akıllı telefonlar arasında çok büyük fiyat farkı olmasının yanlış olduğunu, aradaki farkın kapanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin datasının Türkiye'de depolanmasının önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, 5G'ye hazırlık aşamasının büyük önem taşıdığını, şu an Türkiye'de 5G'ye hazır cihaz olmadığını, burada daha gelişmesi gereken alan ve önemli bir fırsat bulunduğunu anlattı.

Aksoy, "Türkiye'deki tarife fiyatları dünyaya göre oldukça ucuz. Tarifelere şu an yaptığımız bir zam yok, hatta gittikçe daha da ucuzluyoruz diyebiliriz. Müşteri daha fazla para veriyor ortalamaya baktığımızda ama bunu çok daha fazla kullanarak veriyor. 2GB'a 20 TL veren müşteri 30 TL veriyor ama daha fazla GB satın alıyor. Bizim GB başına fiyatlarımız sürekli düşüyor. Büyümelerimiz tüketim artışından geliyor." değerlendirmesinde bulundu.


- Her Şey Dahil Pasaport-Dünya hizmetini son bir yılda 493 bin kişi kullandı


Verilen bilgiye göre, Vodafone Red'liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya devam etti.

Son bir yılda Vodafone Red'lilerin aylık ortalama yüzde 12'si yurt dışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda'yı arayan Vodafone Red'liler, yurt dışını Türkiye'yi arar gibi arayarak 157 milyon TL tasarruf etti.

Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkanı sunan Her Şey Dahil Pasaport-Dünya hizmetini son bir yılda 493 bin kişi kullandı.

Vodafone Red'liler, "Vodafone Yanımda" mobil uygulamasıyla tüm Vodafone Red ayrıcalıklarını cebe taşımayı sürdürdü.

Son bir yılda toplam 3 milyon Red kullanıcısı 429 milyon kez "Vodafone Yanımda"yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital şekilde gerçekleştirdi.


- Red'in yeni ayrıcalıklar dünyası "Red First" tanıtıldı


Toplantı kapsamında ayrıca Red'in yeni ayrıcalıklar dünyası "Red First" de tanıtıldı.

Verilen bilgiye göre, "Red First" markası kapsamında, bu segmentteki müşterilere, Red'in dışında da ayrıcalıklar sunulacak.

Buna göre, yüksek data kullanan Red'li müşteriler için "Öncelik sende" mottosuyla geliştirilen Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurt dışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, ücretsiz Digiturk Play Eğlence Paketi veya Taraftar Paketi, akıllı cihazlar için yüzde 50 indirimli Cep Kurtaran Sigortası, 7/24 hizmet veren özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek ek ayrıcalıklar da sağlanıyor.

Bu kapsamda, Red First'lülere seyahatlerinde yüzde 50 indirimli VIP transfer ve ücretsiz yurt dışı çıkış pulu, dijital sağlık uygulaması Diyetkolik'te indirim ve Türkiye genelinde yüzlerce bağımsız araç yıkama ve bakım noktasını tek uygulamada bir araya getiren Otovınn'da araç yıkamada indirim sunuluyor.

Ayrıca, yıl boyunca belli zamanlarda sadece Red First'lülere özel ve ilkleri deneyimleyecekleri etkinlikler de düzenlenecek. Red First'lüler için geliştirilen yeni "Red'li 40" tarifesine 189 TL'den sahip olunabilecek.

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