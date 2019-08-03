Vodafone Karakartallılar, Avusturya Kampı’nda buluştu

- Vodafone’nin Instagram üzerinden sorduğu soruya doğru yanıt verenler arasında çekilen kurada Bahadır Avcı, Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş’ın Avusturya’daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansı buldu

Vodafone Karakartallılar, Avusturya Kampı’nda buluştu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Vodafone’nin Instagram üzerinden sorduğu “Beşiktaş’ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?” sorusuna doğru yanıt verenler arasından kurayla belirlenen 3 talihli, Beşiktaş’ın Avusturya’daki ikinci etap kampını ziyaret etme fırsatı yakaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Beşiktaşlı aboneleri için düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha ekledi.

KaraKartallı abonelerine her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt dışı kamp ziyareti kazanma fırsatı sunan Vodafone’un Instagram üzerinden sorduğu “Beşiktaş’ın kamp için ayrıldığı en uzak mesafe kartal bakışı kaç km?” sorusuna doğru yanıt verenler arasında çekilen kurada Bahadır Avcı, Süleyman Tetik ve Eren Açıkel, Beşiktaş’ın Avusturya’daki ikinci etap kampını ziyaret etme şansını yakaladı.

Kamp süresince Udinese maçını da izleyen Vodafone KaraKartallılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bolca hatıra fotoğrafı çektirirken, formalarını yıldız oyunculara imzalatmayı da ihmal etmedi.


- Beşiktaş JK’ya 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı


Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında Vodafone’un zengin tarife dünyasından kendilerine en uygun tarifeyi seçebilen Beşiktaş JK taraftarları, aylık tarife ücretlerine ek 5 ve 9 TL’lik destek paketleri ile takımlarına destek olabiliyor.

Bu paketler sayesinde aylık 1 ve 2 GB’lık sosyal medya internet paketlerine sahip olan taraftarlar ayrıca, Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 5 TL’lik destek paketinde 250 MB ve 9 TL’lik destek paketinde 500 MB oranında Galibiyet Primi, takımla birlikte deplasmana seyahat, hediye VIP ve normal biletler, antrenman ve kamp ziyareti, indirimli müze turu, imzalı forma, Kartal Yuvası indirimi, çocuğunu seremoniye çıkarma hakkı, Ayın Sürprizi gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına da sahip oluyor. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş JK’ya bugüne kadar 11 milyon TL’yi aşkın ek katkı sağlandı.

Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi’ne katılmak için “BJK5” ve “BJK9” yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da “Vodafone Yanımda” uygulamasından başvurabiliyor. Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone Cep Merkezi’ne başvurması gerekiyor. Vodafone KaraKartal Hareketi hakkında ayrıntılı bilgi almak için "www.seninicinbesiktas.com" sitesi ziyaret edilebiliyor.


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