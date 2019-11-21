İSTANBUL - Vodafone FreeZone, Türkiye E-Spor Federasyonu'nca (TESFED) düzenlenen ilk resmi e-spor turnuvası TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na isim sponsoru oldu.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de e-spor alanında önemli bir boşluğu doldurması beklenen organizasyon, e-spora kurumsal kimlik altında resmiyet kazandırırken, bu sporun toplumun geniş kesimlerine yayılmasına ve gelişimine de hız verecek.

Vodafone kullanıcıları, tüm lisanslı e-spor oyuncularına açık olacak ve ücretsiz düzenlenecek TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nın online eleme ve finallerini Gamer Paketleri ile internetinden harcamadan izleyebilecek. Kullanıcılar ayrıca, finalleri Vodafone TV üzerinden istedikleri yerden canlı takip edebilecek.

TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na başvurular dün başladı. Bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı e-spor turnuvalarından biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'nda online elemelerin ardından üst tura çıkan takımlar, büyük finaller için aralık ayında İstanbul Ataşehir'deki FDR Oyun Merkezi'nde yapılacak karşılaşmalara katılacak.

Yılda 2 kez düzenlenecek turnuva kapsamında League of Legends, PUBG, CS:GO, FIFA, Dota 2 ve Zula oyunlarının e-spor karşılaşmalarının yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de gerçekleştirilecek. Organizasyona ilişkin TESFED'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilecek.









- "e-sporu geliştirecek projelere imza atıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şirket olarak, oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirtti.

E-spor pazarına 3 yıl önce gençlik markası FreeZone ile girdiklerini hatırlatan Aksoy, "Bu geniş ekosistemin büyümesine destek olmak ve ülkemizde e-sporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle de oyunculara fayda sağlayacak, e-sporu geliştirecek projelere imza atıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Aksoy, e-spor pazarına bugüne kadar yaklaşık 13 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve 14 milyon kişiye ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon liraya ulaşmasını planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye E-Spor Federasyonu iş birliğimizle oyun ve e-spor dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. TESFED'in düzenlediği ilk resmi e-spor turnuvasına ismimizi vermekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin en iyi oyuncularının belli olacağı bu turnuvanın seyir zevki yüksek bir turnuva olacağına inanıyoruz. Vodafone kullanıcıları, turnuvanın online eleme ve finallerini Gamer Paketleri ile internetinden yemeden ve Vodafone TV üzerinden canlı izleyebilecek. Bu turnuva, e-sporcu olmayı hayal eden her gence Türkiye'nin en iyisi olmak için önemli bir fırsat sunuyor. Oyun ve e-spor tutkunu gençlerimizi TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası'na katılmaya davet ediyoruz."





- "Bu turnuva, e-sporun tabana yayılmasında önemli görev üstlenecek"





TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir de Türkiye'yi e-spor alanında dünya çapında bir marka haline getirmenin en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

Türkiye'de e-sporun gelişiminin ivme kazanması için bütün uluslararası e-spor markalarının Türkiye'de temsilcilikler açması ve yerli e-spor markalarının çoğalması gerektiğine işaret eden Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz federasyon olarak e-sporun gelişimi için her türlü katkıda bulunmaya hazırız. Bu yöndeki adımlarımızdan biri olan TESFED Vodafone FreeZone Türkiye Kupası da ülkemizde e-spor alanında gerçekleştirilen ilk resmi turnuva olması dolayısıyla bu sporun geniş toplum kesimlerine ulaşmasında, bilinirliğinin artmasında ve tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenecektir kanısındayız. Federasyon olarak lisanslama çalışmaları da yürütüyoruz. Kasım 2019 itibarıyla lisanslı kulüp sayısı 72'ye, lisanslı e-sporcu sayısı ise 73'ü kadın olmak 978'e yükseldi. E-spor, ülkemizde hızlı gelişme gösteren bir alan. Geçen yılın rakamlarına göre, Türkiye'de 32 milyon kişi oyun oynuyor ve 4 milyon e-spor takipçisi bulunuyor. Bu sayılar gösteriyor ki e-spor alanında ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Federasyon olarak biz üzerimize düşenin fazlasını yapmaya ve ülkemizde e-sporun gelişimi için sıkı şekilde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."





- Gamer Paketleri





Verilen bilgiye göre, Vodafone, "Gamer Paketleri" ile gençlerin oyun ve e-spor deneyimlerini sınırsız yaşamalarını hedefliyor. 12 liradan başlayan paket alternatifleriyle gençlerin bütçesine uygun bir portföy sunan Vodafone, onlara internetinden harcamayan uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait efsane hediyeler kazanma şansı da sağlıyor.

Buna göre, Gamer Paketleri ile oyunsever gençler, YouTube, PUBG Mobile ve Discord gibi içerikleri sınırsızca izleyebiliyor. Ayrıca, hediye oyun paraları ve yurt dışı seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar efsane hediyeler kazanma şansı yakalıyor.