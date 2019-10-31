Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "İstanbul Maratonu, kesinlikle dünyadaki en iyi 3 maratondan biri olmayı hak ediyor" - "Türkiye'de 1-2 branş sanki sporun temel branşıymış gibi öne çıkıyor. Atletizm bu işin temelidir, daha çok öne çıkm

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na doğru
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Isparta Düğün Salonları


İSTANBUL - Asya ile Avrupa arasında 3 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Maraton ve Spor Fuarı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Maratonu'nun önemine değinerek, "İstanbul Maratonu kesinlikle dünyadaki en iyi 3 maratondan biri olmayı hak ediyor. Belki birincisi olmayı hak ediyor. Çünkü böyle bir coğrafya, başka bir yerde yok. Düşünsenize koşarak iki katıyı birleştiriyorsunuz. Bunun içine her türlü simgeyi katabilirsiniz. Barışı, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, havayı, suyu her şeyi katabilirsiniz. Koşu esnasında dünyanın binlerce yılık tarihinin izlerini izleyebilirsiniz." diye konuştu.

İstanbulluları organizasyona davet eden İmamoğlu, "Güzel bir havaya denk geliyor. Bütün hemşehrilerimizi parkur civarında görmeyi arzu ediyorum. Koşamayanları parkura davet ediyoruz. Güzel şeyleri paylaşmak onu daha da büyütür. Bu manada güzel bir gün geçireceğiz. Burada da güzel bir spor fuarı var. Kendi alanında dünyada en fazla ziyaret edilen alanlardan birisi olmayı başarıyor. Spor çok değerli. Sporun birleştirici ruhunu yaşamak, hissetmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, sporun temelinin atletizm olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de 1-2 branş sanki sporun temel branşıymış gibi öne çıkıyor. Atletizm bu işin temelidir, daha çok öne çıkmalı. Sporun gerçek simge isimlerini yakalamak lazım. Bu anlamda ben atletizm ve onun gibi branşlara daha fazla önem vereceğimizi söylemiştim. İstanbul senin durma koş, çünkü artık İstanbul 16 milyon insanın. 16 milyon İstanbullu tadını çıkarmalı. Bu sürecin hem sponsorluk hem de emek anlamında parçası olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yardım kuruşlarının da çağrılarına kulak veren herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Pazar günü hep beraber oradayız. Koşucuların dışında yüz binlerce insanın da parkurlarda destek vermesini istiyorum."


- Hasan Süel: "Katılım giderek artıyor"


Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Spor, insanlar arasındaki mesafeyi azaltan bir güç. Spor branşları arasında koşuya geldiğimizde, en kolay yapılacak aktivitelerden biri. Biz bu organizasyona 8. kez sponsor oluyoruz. Bizim için büyük bir onur. Bu organizasyon, İstanbul'un tanıtımı ve sporculara destek açısından çok önemli bir organizasyon. Son 8 yıldan beri katılım giderek artıyor. Bu sene inşallah 15 kilometre yarışına katılacağım. Vodafone olarak organizasyon kapsamında kodlama eğitimleri veriyoruz. Ayrıca çevre bilinciyle hareket ediyoruz. Bizim gönüllü ekimiz koşarken, bir yanda da çevre temizliği yapacak. Çevre duyarlılığını arttırmaya çalışacağız. Vodafone olarak bu güzel organizasyonda olduğumuz için şanslı hissediyoruz. Nice birlikteliklere inşallah."


- Renay Onur: "Rekor bir katılım oldu"


Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, organizasyona bu yıl yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

İstanbul Maratonu'nda bini gönüllü 10 bin kişinin görev yapacağını anlatan Onur, "Bu seneki sloganımız 'İstanbul senin, durma koş.' İstanbul'un çok keyifli bir hafta sonu geçireceğine inanıyoruz. Bu sene rekor bir katılım oldu. 106 ülkeden 37 bin kişi maraton ve 15 kilometre koşusuna katılacak. 15 kilometre yarışımız, Türkiye'nin en çok sporcuyla koşulan yol koşusu olarak tarihe geçecek. Maraton aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekle çok önemli bir yere sahip. Şu ana kadar 8 milyon lira bağış toplanmış, yarış bittiğinde de bunun 15-16 milyon liraya yükselmesi bekleniyor." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da İstanbul Maratonu'nun her geçen yıl büyüdüğünü anlatarak, "Bu kapsamda açılan Maraton ve Spor Fuarı da Türkiye'nin en büyük spor fuarı. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en büyük spor fuarı olacak. Her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu 3 günlük süre içerisinde önemli başarılara imza atmış milli atletlerimiz fuarda aramızda olacak. Burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Maratonu daha üst seviyelere taşıyıp, dünyadaki ilk 3 maraton içine sokmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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