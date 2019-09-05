Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı

Vestel'in IFA 2019'da tanıttığı VegiWash teknolojisi ürünleri kendisi yıkayarak hem sudan tasarruf ediyor hem de daha hijyenik meyve sebze yeme imkanı sunuyor - Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya: - "Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğr

Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı
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Isparta Düğün Salonları

BERLİN - Vestel Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 29. IFA tüketici elektroniği fuarında meyve-sebze yıkama makinesinden akıllı çamaşır makinelerine kadar yeni teknolojilerini tanıttı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA’ya 29’uncu kez katılan Vestel, 3 bin metrekarelik standında yeni teknolojilerini sergiledi.

Fuarda açıklamalarda bulunan Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, Zorlu Holding’in "Akıllı Hayat 2030" vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklandıklarını bildirdi.

Kaya, bu yaklaşım çerçevesinde ürettikleri ürünlerin yüksek teknolojiye sahip olmasının yanı sıra çevreci olmasına da özen gösterdiklerine işaret ederek, “Dünya rekoru seviyesinde elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünlerin yanı sıra üretimde kimyasal maddelerin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da ana gündemimizde yer alıyor." dedi.

155 ülkeye ihracat yaptıklarının belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Ürün ve hizmetlerimizden fabrika ve tesislerimize, insan kaynağımızdan iş yapış şekillerine uzanan 360 derecelik bir sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışıyoruz. Bu vizyonla hareket ederek ürettiğimiz en az elektrik ve su tüketen, deterjansız yıkama yapan, vakum aparatıyla gıdaların ömrünü uzatan beyaz eşyalarımız tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Dünya çapındaki 8 Ar-Ge merkezimizde 1600 mühendisimiz tüketicilerimizin istek ve talepleri için ürün geliştirirken nasıl dünya kaynaklarına dost ürünler üretebileceğimize odaklanıyor. Ürünlerimizde kullandığımız çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz."

- Evdeki kişileri tanıyan akıllı ev aletleri

Vestel Yıkayıcı Grubu Ürünleri Müdürü Selahattin Köksal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada akıllı ev aletleri sayesinde kişilerin her defasında ayar yapmasına gerek kalmadan makinelerin kendi ayarlarını otomatik olarak yapabildiklerini söyledi.

Köksal, "Elbiselerinizi yıkadığınız zaman belirli ayarlar yapıyorsunuz. Makine bunun sonucunda profiller yaratıyor. Belirli bir kullanımdan sonra makine artık sizi tanıyor ve attığınız çamaşır yüküne göre sizin istediğiniz doğrultuda değerleri vermeye başlıyor. Siz artık dereceyi ayarlamıyorsunuz, ürün sizi tanıdığı için sizin istediğiniz sıcaklığa kendisi geliyor. Bu makinede evdeki insanların hepsinin de profili farklı olacak." diye konuştu.

Yarattıkları sanal zeka sistemi ile evdeki bütün cihazları birbiri ile irtibatlı hale getirmeye çalıştıklarının altını çizen Köksal, "Nesnelerin interneti grubumuz var. Onlar evlerdeki çeşitli senaryolar üzerine çalışıyorlar. Örneğin fırında yaptığınız yemeye göre bulaşık makinesi programını ayarlayabilecek, hava durumuna göre çamaşır makinemiz uygun programı kendi bulacak yada televizyonlar izlediğiniz programın ses ve görüntü ayarını kendisi yapabilecek." dedi.

- Meyve sebze yıkama makinesi

Vestel'in IFA 2019'da dikkati çeken bir diğer yeniliği ise bulaşık makinesi içerisinde meyve-sebze yıkamaya mümkün kılan VegiWash teknolojisi oldu.

El ile yapılan yıkamalarda ortalama 5 litre su harcandığı tahmin edilen meyve ve sebze yıkama işinde bu teknolojiyle birlikte su kullanımın yaklaşık 1 litreye düşmesi bekleniyor.

- Vestel'den Amazon ile işbirliği

Öte yandan Amazon’un akıllı asistanı Alexa, Vestel üretimi televizyonlara entegre edildi. Evdeki tüm elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar, Vestel TV’lere entegre edilen Alexa echo ile sesli komutla kontrol edilebiliyor, cihazlardan gelen uyarılar televizyon ekranında tüketiciye bilgilendirme mesajı olarak iletiliyor.

Dünyada bir ilk olan bu teknoloji ile tüketicilerin hayatlarına yeni bir kolaylık sağlanıyor.

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyor. Çözdürme işlemi bittiğinde çözülen gıdalar uygun buzdolabı ortam koşullarında saklandığından bakteri oluşumu da engelleniyor.




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