Vatandaşa ateş açtıran darbeci tuğamiral İmren ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde rol oynayan darbecilere, yapılan yargılama sonunda hak ettikleri cezalar verildi.

Vatandaşa ateş açtıran darbeci tuğamiral İmren ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı
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Isparta Düğün Salonları

KOCAELİ - "Mahrem abi"siyle İstanbul'da düzenlenen darbe toplantısına katılarak görev alan, darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki olaylarda etkin rol oynayan eski tuğamiral Hayrettin İmren de ceza alan isimler arasında bulunuyor.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, ağırlaştırılmış müebbet ile 93 yıl hapis cezasına çarptırılan İmren, 15 Temmuz'da Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı'ydı.

İmren, Gölcük Donanma Komutanlığı içinde görevli rütbelilerle rütbesiz erlerin savaş durumuna geçirilmesinde etkin rol üstlendi, darbe girişiminin başarılı olması için sabaha kadar çaba sarf etti.

Darbe toplantısına katıldı

Örgüt içinde "Seçkin" kod adını kullanan, darbe girişimini organize eden ve yönlendiren konumda olan, sözde sıkıyönetim darbe planında görevlendirilmesinde "aynı göreve devam" ibaresi bulunan İmren, 11 Temmuz 2016'da şüphelilerden "Mert" kod adlı "mahrem abi" Yakup Dalkılıç ile İstanbul'da örgüt üyelerinin katılımıyla düzenlenen ve eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın organize ettiği darbe toplantısına katıldı.

Toplantıda 15 Temmuz'da yapılması planlanan darbeyle ilgili talimatlar alan, Donanma Komutanlığı ve bağlı birliklerde darbe girişimini yöneten amirallerden olan İmren, darbe girişimi gecesi olayları yönlendiren örgütün tepe yönetimiyle sürekli irtibat halinde bulundu.

Donanma Komutanı'nın vurulması emrini verdi

Darbe girişimi akşamı firari sanık dönemin Kuzey Görev Grup Komutanı tuğamiral Ayhan Bay'ın emriyle darbe girişimine destek vermek amacıyla Donanma Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan seyre kalkan savaş gemilerinin, dönemin Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin emriyle limana dönmeleri talimatına rağmen İmren, telsizle limana yaklaşan gemilere ateş edileceğini söyledi.

İmren, ayrıca Kösele'nin üsse gelmesi durumunda vurulması emrini verdi.

Darbeye karşı çıkan amiralleri etkisiz hale getirdi

Emir astsubayı İsmet Coşkun ve İstihbarat Şube Müdürü kıdemli albay Muharrem Aslan ile hareket eden İmren, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı çıkan amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal olmak üzere, Donanma Komutanlığında kendisine karşı gelen bazı askerleri gözaltına aldırarak nezarethaneye koydurdu.

İmren, emirlerini dinlemeyen başta albay Uğur Çelikten olmak üzere bazı askerlere silah çekerek öldürmekle tehdit etti.

Kapıda toplanan vatandaşlara ve güvenlik güçlerine ateş emri verdi

İmren, darbe girişimi gecesi Donanma Komutanlığının giriş kapısı önünde toplanan vatandaşlarla emniyet görevlilerinin, darbe girişimini engellemek amacıyla yapacakları müdahaleyi "kırmak" için komutanlığın önündeki giriş kapılarına silahlı askerleri konuşlandırdı, kapılara tel örgü çektirdi.

Hayrettin İmren, komutasındaki askerlere kapının önünden dağılmayan vatandaşlar ve polislere ateş etmeleri talimatını verdi. Bazı askerler emri dinlemezken bazı askerler de havaya ateş açtı. İmren de kalabalığı tehdit ederek, silahıyla havaya ateş açtı, dağılmayan vatandaşlara kızarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf etti.

İmren, darbenin başarısız olmasının ardından 16 Temmuz saat 08.30 sıralarında amiraller Ayhan Bay ve Nazmi Ekici ile bota binerek kaçtı.

FETÖ ile ilişkisini itiraf etti

Hayrettin İmren, yargılama sürecinde mahkemeye sunduğu dilekçesinde, FETÖ ile ilişkisini ve darbe girişiminde nasıl yer aldığını itiraf etti.

İmren, dilekçesinde söz konusu örgüt üyelerini "zararsız, mülayim insanlar" diye bildiğini belirterek, "Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in böyle bir sinsi planı olduğunu bilmezdim. 15 Temmuz 2016'da öğrendim ama çok geç kalmıştım. Yine de 'Zararın neresinden dönersem kardır' diyerek, yurt dışına kaçmaktansa firardayken teslim oldum. Diğer sanıklar TEM'de verdikleri ifadeleri inkar ediyorlar veya yalan söyleyerek gerçekleri gizliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayrettin İmren, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü lideri Fetullah Gülen, vicdandan yoksun bir psikopat çünkü hiçbir din adamı insanların öldürülmesine izin vermez, kendisine bağlı olan insanları da tehlikeye atmaz. Hain FETÖ lideri ise kendisine sempati duyan on binlerce insanı ve ailelerini ateşe atmıştır. 'Mahrem abi', 'mahrem imam' denilen kişiler iyi davranışları ve mülayim tavırlarıyla insanlarda kötü bir şüphe uyandırmıyorlar. Böylece sizi kendilerine bağlıyorlar ancak siz farkında olmadan hipnoza giriyor ve mankurt oluyorsunuz."

İmren, itiraf dilekçesinde, "Haftada en az iki gün beraber olduğum iki amiral arkadaşımı, Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım ve Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ı gözaltına aldım." dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 93 yıl hapis

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava"nın 25 Ekim 2018'deki karar duruşmasında, İmren'in de aralarında bulunduğu 55 sanık hakkında hüküm verildi.

Eski tuğamiral İmren, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti tahdit" suçundan toplam 93 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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