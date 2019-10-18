ANKARA - "Emniyet Teşkilatının gökyüzündeki gözü" olarak adlandırılan Havacılık Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki hava araçlarıyla 38 yıldır vatan semalarında güvenliği sağlıyor.

Polis muhabere sisteminde "kanat" olarak tabir edilen hava araçlarıyla suç ve suçluyla mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Havacılık Dairesi Başkanlığı, kuruluşunun 38'inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için gökyüzünde mesai yapan polis havacılık ekipleri, terörle mücadeleden trafiğe, kaçakçılıktan afet bölgelerinden görüntü aktarmaya kadar birçok alanda etkin olarak görev alıyor.

İlham kaynağı balon oldu

AA muhabirine, kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı Halil Senirkentli, dairenin kuruluş hikayesinin, 19. yüzyılın sonlarında o dönemin polis yöneticilerinin, İstanbul'da tanıtımı yapılan "Parsuval" marka bir balonu görmesi ve Emniyet Teşkilatında bir havacılık biriminin olması gerektiği düşüncesiyle başladığını söyledi.

Bu amaçla yola çıkan yöneticilerin, teşkilatta topladıkları parayla "Emniyet Umumiye Tayyaresi" alındığını anımsatan Senirkentli, uçağın, o dönemde savaş halinde bulunulduğu için daha fazla ihtiyacı olduğu düşünülerek Osmanlı ordusuna hibe edildiğini anlattı.

Senirkentli, "Daha sonra havacılık hem dünyada hem de ülkemizde hızla gelişmeye başlıyor. 19 Ekim 1981'de dönemin yöneticileri, Almanya'dan hibe edilen 18 adet SA-318C Alouette helikopteriyle dairenin kuruluşunu sağlıyorlar." dedi.

"Daire başkanlığımız belki de hiç olmadığı kadar güçlü"

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ilk olarak Havacılık Daire Başkanlığını vurduğunu hatırlatan Senirkentli, saldırıda 7 personelin şehit olduğunu, dairenin büyük hasar gördüğünü kaydetti. Senirkentli, darbe girişiminden sonra da 41 pilottan 36'sı ile çok sayıda personelin atıldığını ifade etti.

Darbe girişiminin ardından dairenin yeniden yapılanmayla adeta ikinci kuruluşunu yaşadığını belirten Senirkentli, "Burada gördüğünüz personelin hemen hemen tamamı, 2016'dan sonra dairemiz tarafından yetiştirilen personeldir. Bunlar sadece pilot olmakla kalmadılar aynı zamanda ihtisas kurslarını da tamamladılar. Bir kısmı Skorsky S70 Black Hawk helikopterlerde ve uçurduğumuz uçaklarda birinci pilot oldu. Aralarından test tecrübe pilotları, uçuş yer emniyetçiler ve öğretmen pilotlar yetiştirdik. Şu anda Allah nazardan saklasın, daire başkanlığımız belki de hiç olmadığı kadar güçlüdür." diye konuştu.

15 Temmuz sonrası sürecin, kendileri için hiç kolay olmadığını dile getiren Senirkentli, FETÖ'cülerin, 15 Temmuz'da F-16 uçaklarıyla vurduğu dairenin yeniden yapılması kararıyla çalışmaların başladığını anımsattı.

Yeni tesislerin ileriyi de düşünerek yapıldığını vurgulayan Senirkentli, "15 Temmuz 2016'da vurulan bu yer, 15 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanımızın video konferansla katıldığı törenle resmen açıldı. Son 3 yılda bu hale geldi. Bu tesis ve yetiştirdiğimiz personel, darbecilere verilen en güzel cevaptır." dedi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici