Vatan kahramanlarının yakınları için "el ele" veriyorlar

Mersin'de organizasyon şirketi sahibi Seçil Sancaktar önderliğindeki gönüllüler, "Şehidine bir el de sen ver" sloganıyla başlattıkları kampanya doğrultusunda, özel günlerinde şehit yakınlarının her türlü ihtiyacının karşılanmasına destek oluyorlar - En

Vatan kahramanlarının yakınları için "el ele" veriyorlar
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Isparta Düğün Salonları

MERSİN - SEZGİN PANCAR - Mersin'de organizasyon şirketi sahibi Seçil Sancaktar önderliğindeki gönüllüler, "Şehidine bir el de sen ver" sloganıyla başlattıkları kampanyayla "gönül birliği oluşturarak" şehit yakınlarına özel günlerinde maddi manevi her türlü desteği veriyorlar.

Vatan kahramanlarının emanetlerinin nişan, kına, düğün, sünnet gibi özel günlerini el birliğiyle yapmayı amaçlayan gönüllüler, başlattıkları kampanyayla daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Seçil Sancaktar'ın sosyal medya hesapları aracılığıyla kampanyaya katılma çağrısına, vatandaşlar gelinlik ve çeyiz sandığı gibi çok sayıda hediyeyle, taksiciler ücretsiz ulaşım hizmetiyle, kuaförler saç ve makyaj desteğiyle, ev hanımları ise elleriyle yaptıkları yiyeceklerle karşılık vererek birlik ve beraberlik örneği sergileniyor.

İşletmeciliğini üstlendiği "Elif Hatun Konağı" isimli kafenin kapılarını da organizasyon yapmak isteyen şehit yakınlarına açan Sancaktar, gönüllü olan vatandaşları ve işletmecileri de oluşturduğu internet sitesinde bir araya getiriyor.

En son şehit polis Lütfi Can'ın düğün hazırlığı yapan oğlunun kına gecesi organizasyonundan, gelin ve damadın kuaför masraflarına ve kına gecesinde ikram edilecek yiyeceklerin hazırlanmasına kadar destekler sağlayan gönüllüler, şehit ailelerinin gönlünde de taht kuruyor.

- "Şehitlerin en güzel emanetlerine sahip çıkmak istiyoruz"

Organizasyon şirketi sahibi Seçil Sancaktar, AA muhabirine, "Vatan sağ olsun" diyen bir baba için veya babasız kalmış bir çocuk için bu yola baş koyduklarını söyledi.

Sosyal medya üzerinden insanlara ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Sancaktar, şöyle konuştu:

"Projemizin amacı, şehidimizin bize bıraktığı en güzel emanetine en özel şekilde sahip çıkmak. Bununla ilgili bir ekip oluşturduk. Bu ekipte ev hanımları, organizasyon günlerimizde poğaçalar, börekler yaptılar. Sağ olsunlar, bazı kadınlar en özel günlerinin gelinliklerini gönderdiler. Bir damadın, gelinin neye ihtiyacı varsa herkes seferber oldu. Tabii ki bu sadece Tarsus bölgesinde kaldı. Biz istiyoruz ki tüm Türkiye'ye yayılsın. Konuyla ilgili bir internet sitesi oluşturduk. İhtiyacı olan şehit yakınlarımızın ya da 'Şehidine bir el vermek isteyen' vatandaşlarımız bu siteye kayıt olsunlar ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşsınlar istiyoruz."

- "Balon satıcısı vesile oldu"

Sancaktar, hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek "Biz aslında bir hikayeyle yola çıktık. Bizim bir baloncu amcamız var. Bize bir şehit yakınının düğün organizasyonunun olduğunu söyledi. Sonrasında biz de o kişiye ulaştık. Bize gelip de 'Ben bunu istiyorum' demedi kimse. O kadar naif ve güzel insanlar ki bizleri etkilediler. Damadımız, şehit Lütfi Can'ın oğlu Kerim Can'ın kına organizasyonunu düzenledik. Çok keyifli ve güzeldi. Zaman zaman duygusal anlar yaşadık, zaman zaman da çok eğlendik. Tamamen Türk halkının dayanışması oldu" ifadesini kullandı.

Şehit oğlunun düğün hazırlığı için herkesin seferber olduğunu anlatan Sancaktar, şunları söyledi:

"Kerim'in kınasının duyurusunu yaptığımızda, mekanımız hazırdı. Şehidimizin oğlu için ev hanımları da destek verdi. Bir baktık ki mutfak poğaçalarla, pastalarla dolu. Ben ne yapabilirim ki diye düşünmeyin, o sizin evladınız, kardeşiniz, en güzel emanetiniz. Onlar için ne yapmak isterseniz, elinizden ne geliyorsa yapabilirsiniz. Bunu bir yardım gibi de düşünmeyin. Aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz. Bu bir iş adamının, bebeğimizin kirvesi olması olabilir. 15 Temmuz şehitlerimizden Ahmet Oruç'un 3 yaşındaki kızı için doğum günü organizasyonu yaptık. Mesela bunun gibi bir etkinliğe küçücük bir hediye getirebilirsiniz. Çok fazla geri dönüş alıyoruz. Mesela taksici bir arkadaşımız şehit yakınları ve gaziler için ücretsiz ulaşım sağlayabileceğini iletti. Gelinlikler geldi. Aslında bu çok özel bir şeydir evlenenler için. Yardım etmek isteyen iş adamları oldu. Tek yürek olduk, hep birlikte ağladık. Şimdi emanetlere sahip çıkma zamanı. 'Gel şehidine bir el de sen ver' diyoruz."

- "Hayatımda yaşadığım en güzel gündü"

Gönüllerin düğün hazırlıklarına destek verdiği şehit oğlu Kerim Can da kendisi 1 yaşındayken şehit olan babasını hiç görmediğini belirterek, çevresindeki insanların, babasının yokluğunun yaşatmamak için mücadele ettiğini söyledi.

Kına etkinliğinin tüm sürecinde farklı insanların yardım ettiğine dikkati çeken Can, "Allah razı olsun, her şeyimle ilgilendiler. En mutlu günümde bana her şeyi yaşattılar. Allah bu tür insanların mutluluklarını bozmasın. Pastalar geldi, oyunlar oynandı. Bir kişi gönüllü DJ'lik yaptı. Bize zeybek eğitimi verdiler. Hayatımda yaşadığım en güzel gündü." dedi.




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