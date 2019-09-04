ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu'nun, Beşkonak Mahallesi Köprülü Kanyon mevkisinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların ve bölgenin sorunları konuşuldu, çözüm yolları arandı.

Burada konuşan Karaloğlu, bölgenin milli park olmasının büyük bir şans olmasının yanında sorunları da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Bölgeyi, bölgenin güzelliğini, çevresini ve su kaynaklarını korumanın önemine işaret eden Karaloğlu, vatandaşların talep ve ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirmeler yapılacağını bildirdi.



Karaloğlu, toplantının ardından eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte rafting yaptı.

Düzenlenen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik ve İbrahim Aydın ile Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Milli Parklar Genel Müdür Yardımcı Mustafa Bulut, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar da katıldı.