OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde inceleme bulundu.



Vali Coşkun, ziyarette Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin'den bilgi aldı.

Coşkun, merkezde tahnit yapılarak eğitim amaçlı sergilenen flamingo, tilki, tavşan, karaca, baykuş, çakal, kurt ve gibi 60 hayvan türünün yer aldığı salonu gezdi.

Çocukların, bu konularda bilgilenmelerinin, hayvan türlerini yakından tanıyabilmelerinin önemine değinen Coşkun, "Çocuklarımızın, günlük hayatlarında bu hayvan türlerini canlı olarak görebilmeleri zor. Tahnit edilmiş bu hayvanlar da canlı haline en yakın formları. Bu nedenle çocuklarımız Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezimizi mutlaka ziyaret etmeliler." diye konuştu.

Fatih Güvercin de merkezdeki 40 kişilik salonda öğrencilere sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verileceğini belirtti.

