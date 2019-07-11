Vali Coşkun, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Coşkun, muhtarlarla bir araya geldi
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Isparta Düğün Salonları

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Polisevinde düzenlenen toplantıda Vali Coşkun, muhtarlardan mahallelerde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldı.

Sorunların çözümü için çalışma yapılacağını ifade eden Coşkun, “Muhtarlarımızla iş birliği yaparak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, mahallelerdeki sorunlara da muhtarlarımızla istişare ederek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın, yaşadıkları mahallelerde huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri ayrıca olası tehlikelerin bertaraf edilebilmesi için muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor” dedi.

Düğünlerde silah kullanılmaması ve metruk binaların kontrolü hakkında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Özellikle düğünlerde silah atılmaması konusunda bizler gerekli tedbirleri alıyoruz ama muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan da duyarlılık göstermeni bekliyoruz. Bunun yanı sıra suçun önlenmesi için mahallelerdeki metruk binaların kontrol altında tutulması da önemlidir. Eğer mahallelerde metruk binalar varsa, güvenlik açısından tehlike oluşturan bu binaların yıkılması ya da kontrol altında tutulması gerekiyor."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya da katıldı.

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