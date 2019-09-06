OSMANİYE - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, inşaatı tamamlanan ve aynı binada yer alan Çamlıkevler İlkokulu ve Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.



Vali Coşkun, ziyareti sırasında inşaatı yeni tamamlanan okul hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’tan bilgi aldı.



Vali Coşkun incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Modern bir şekilde inşa edilen okulumuzun, Osmaniye'mize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da, 24 derslikli inşa edilen okulun bu eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını, okulda ana sınıfı, fen laboratuvarları, müzik ve resim atölyeleri, spor sahası, çok amaçlı toplantı salonu bulunduğunu kaydetti.





