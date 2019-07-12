OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.

Vali Coşkun, ziyarette, şehidin eşi Halime Karacatilki’ye başsağlığı ve sabır diledi.

Coşkun, devlet ve millet olarak şehitlere minnettar olduğunu belirterek, "Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.



Halime Karacatilki de Vali Coşkun ve protokol mensuplarına ziyaretten dolayı teşekkür etti.





