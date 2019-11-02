VakıfBank yeni sesli asistanı ViBi'yi tanıttı

VakıfBank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi'yi tanıttı - VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: - "Son yapılan kaynağı belirsiz siber saldırıda bankamızca gerekli püskürtme yapıldı. Herhangi b

VakıfBank yeni sesli asistanı ViBi'yi tanıttı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - VakıfBank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi’yi kullanıma sundu.

"Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üreten VakıfBank, dijital platformunun yeni ürünü ViBi'yi İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla tanıttı.

VakıfBank'ın dijital dünyadaki sesi ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek. "Yapay değil yapan zekâ" olarak isimlendirilen ve yüzde 100 yerli yazılıma sahip olan ViBi, 300'e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak.


- "Dijital bankacılıktaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz"


VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, toplantıda yaptığı konuşmada, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kendi bankacılık yazılımını kendi kaynakları ile kodlayıp geliştiren, sektöründe öncü bir bankayız. Bu alanda, nitelikli insan kaynağına ve yenilikçi bir vizyona sahibiz." dedi.

Bugünün ihtiyaçlarına göre "yarını kodlamanın" da kendilerine yeterli gelmediğini vurgulayan Üstünsalih, "Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ediyoruz. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zeka, robotik yazılım gibi kavramlar artık bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Üstünsalih, VakıfBank Ar-Ge merkezinin de haziran ayında faaliyetlerine başladığına dikkati çekerek, müşteri ve çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak uygulamaları, etkin bir şekilde bünyelerine kattıklarını ifade etti.


- "Müşteri odaklı oyun kurucu olmak istiyoruz"


Yenilikçi bir vizyonla hareket ederken en büyük zenginliklerinin nitelikli insan kaynağı olduğunu dile getiren Üstünsalih, dijitalleşmeyi sadece bir süreç veya yetkinlik olarak görmediklerini anlattı.

Üstünsalih, şöyle devam etti:

"Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir ‘müşteri-odaklı oyun kurucu’ olmak istiyoruz. Ailemizin en yenilikçi ve en teknolojik üyesi olan ViBi, müşterilerimizle mobilde buluştu. ViBi ile müşterilerimizin yanındaki güç olmayı yeni bir boyuta taşıyoruz. Kendisini yapay zekâ olarak değil, yapan zekâ olarak isimlendiriyoruz. Müşterilerimizi dinleyen, anlayan ve ihtiyaçlara etkin çözümler sunan asistanımız, bundan sonra hayatımızın merkezinde olacak. ViBi sektördeki ilk uygulamalardan biridir. Ve memnuniyetle ifade edebilirim ki; birçok açıdan da sektördeki en iyi uygulamadır."


- "Siber saldırlar konusunda gerekli yatırımları zamanında yaptık"


Üstünsalih, konuşmasının ardından soruları da yanıtladı. Son dönemde bankalara yönelik siber saldırılara karşı ne gibi tedbirler aldıkları yönündeki soruya cevap veren Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki bilgi işlem altyapımız Türkiye'deki en gelişmiş ve en yeni bilgi işlem altyapılarından bir tanesidir. Özellikle siber güvenlik ve siber saldırı konusunda müşterilerimizin ve bankamızın güvenliğini sağlamak için gerekli yatırımları zamanında yaptık. En yeni teknolojileri kullanarak dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı da ekiplerimiz 7 gün 24 saat nöbet halinde ve bu son teknolojileri kullanarak her türlü atağı önleyebilecek yetkinlikte ve etkinliktedir. Son yapılan kaynağı belirsiz saldırıda da bankamızca gerekli püskürtme yapıldı. Herhangi bir zarara sebebiyet vermeden ve etkilenmeden yolumuza devam ettik."


- "ViBi yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirildi"


VakıfBank Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise ViBi’nin bankacılık sektöründeki en teknolojik asistan olduğu belirterek, "Müşterisini en iyi anlayan sesli bankacılık asistanı ViBi'dir. Her şeyden önce ViBi, salt bir yapay zeka değildir, dinleyen, anlayan ve yapan bir zekadır.” dedi.

ViBi’nin yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Merdan, ViBi'nin kullanıcılar ile interaktif bir şekilde iletişim kurup, bankacılık işlemleri için en doğru yönlendirmeyi de yapabildiği bildirdi.


- "Aynı dili kullandığınız bir insan sizi ne kadar anlıyorsa ViBi de o kadar iyi anlar"


ViBi'nin tamamen güvenilir bir uygulama olduğunun altını çizen Merdan, şunları söyledi:

"Konuşma hızınız ve biçiminiz nasıl olursa olsun, söylediklerinizi anlamlandırır ve işlemlerinizi sürdürür. Daha basit bir ifadeyle, ilk kez karşılaştığınız ve aynı dili kullandığınız bir insan, sizi ne kadar anlıyorsa ViBi de sizi o kadar iyi anlar. Telefonun işletim sisteminden bağımsız çalışır. VakıfBank Mobil’in yüklü olması dışında başkaca bir yazılıma ihtiyaç duymaz. Tamamen güvenlidir. Aktif olmadığı anlarda dinleme ya da ses kaydı yapmaz. Verileri kimseyle paylaşmaz."

Merdan ayrıca ViBi'ye yapılan yatırımın sorulması üzerine Türkiye'de IT yatırımları ve bankanın yatırımları düşünüldüğünde çok küçük bir bütçeyle ve 6 aylık bir sürede bu işi başardıklarını sözlerine ekledi.


- ViBi ile yapılan işlemler


Fonksiyon seti ve işlem çeşitliliği açısından ayrıcalıklı hizmet sunan ViBi, pek çok işlemi tek başına tamamlayabiliyor.

5 bin soruya yanıt verebilen ViBi ile para transferi, kredi başvurusu, QR kodla para çekme-yatırma, taksitli ve nakit avans, sanal kart bilgileri ve limit belirleme, güncel kur bilgileri, dönüştürücü ve parite, varlık durumu bilgilerine erişim, piyasa bilgileri öğrenme ve kredi kartı borç bilgileri sorgulama işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

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