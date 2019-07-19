MERSİN (AA) - Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, yeni sezon kazıları 23 Temmuz'da başlayacak.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinin 25 kilometre kuzeyinde yer alan 2 bin 500 yıllık antik kentteki kazı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı kararı ile artık Mersin Üniversitesi adına Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu tarafından sürdürülecek.

Arkeologların yanı sıra mimarlar, şehir bölge planlamacıları ve harita mühendisleri gibi çok sayıda alanında uzmanın yer alacağı kazı çalışmaları bu yıl 23 Temmuz'dan itibaren yürütülecek.

Uzuncaburç, bünyesinde sütunlu cadde, tören kapısı, tarihi çeşme binası, Zeus Tapınağı, üzüm hevenkli sanduka, şans tapınağı, kuzey kent kapısı, amfi tiyatro, Helenistik anıt mezarlar ve kilise barındırıyor.