Uzmanlardan sanal oyunda 'klan ve chat' uyarısı

Çevrim içi oyunların gençleri pedagojik açıdan olumsuz etkilediğini ifade eden uzmanlar oyunlardaki chat grupları ve klan sistemiyle suistimale açık ve savunmasız bir ortam oluşması nedeniyle ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan sanal oyunda 'klan ve chat' uyarısı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Türkiye'de yaklaşık 35 milyon kişinin oynadığı çevrim içi (online) oyunlar, çocuk ve gençleri pedagojik açıdan olumsuz etkileyerek, bağımlılıklara neden oluyor.

Uzmanlar, aşırı şekilde oyun oynayan çocuk ve gençlerin duygusal hassasiyetlerini kaybettiklerini, bir süre sonra dürtüsel davranmaya ve şiddete eğilimli olmaya başladıklarını ifade ederek, oyunlarla oluşturulan chat grupları ve klan sistemiyle suistimale açık ve savunmasız bir ortam oluştuğuna yönelik ebeveynlere bazı uyarılarda bulundu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin çevrim içi (online) oyunlarla çok zaman geçirdiğini belirtti.

Selvi, bir günün neredeyse tamamını bu oyunlarla geçiren gençlerin olduğuna dikkati çekerek, "Oyun nedeniyle zaman kaybı çocukların eğitiminin aksamasına, sosyal yaşamlarına ayırdıkları sürenin azalmasına ve aileleriyle sorun yaşanmasına neden oluyor. Bireysel gelişime ve sosyal faaliyetlere ayrılan zamanı azaltıyor." dedi.

Geç saatlere kadar oyun oynamanın uyku bozukluklarına yol açtığını, bunun ruhsal sorunları tetiklediğini ifade eden Selvi, oyunların çocuk ve gençlerde kontrolsüz davranışlara neden olduğunu kaydetti.

Selvi, şiddet barındıran oyunların gençler tarafından olağan karşılandığını dile getirerek, "Çocuk ve gençler, oyun nedeniyle hassasiyetlerini kaybediyorlar. Bir süre sonra dürtüsel davranmaya ve şiddete eğilimli olmaya başlıyorlar. Gelişim çağından önce cinsel içerikli ve şiddet içeren görüntülere maruz kalan genç, sağlıklı bir kimlik geliştirmekte sorun yaşar. Sanal iletişimden gerçek ve yüz yüze iletişime geçme sorunu yaşayan gençler, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunları çözmekte zorlanıyorlar. Ayrıca içinde bulundukları bu sorunlu durumu normal karşılayarak, herhangi bir şekilde gündelik hayata katılmayı kabul etmiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Oyunlarla ilgili bir denetimsizliğin olduğunu ifade eden Selvi, oyunların genelinde, gençler üzerinde ne tür sorunlara neden olacağına dair bilgi ve uyarının yer almadığını bildirdi.

Selvi, oyunların üzerinde, filmlerdeki gibi bazı işaretlerle kullanıcıların uyarılmasının öneminin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu tür oyunlarda ve interaktif oyunların chat gruplarında her türlü suistimale açık gençlerin savunmasız olduğunu görüyoruz. Henüz kendi öz denetimini sağlama becerisini kazanamamış, 'hayır' demeyi öğrenememiş, bir kimlik geliştirememiş gençler oyunun zihinlerine ekmiş olduğu kontrolsüz davranış modeliyle olumsuz davranışlar içerisine girmektedir. Geçmişte yanlış olarak gördükleri sapmalara oyunlarda sürekli maruz kalan gençler bir süre sonra bunların yanlışlığını unutup normalmiş gibi bu davranışları taklit etmektedirler. Aynı şekilde interaktif oyunlarda diğer oyuncuların olumsuz davranışlarını model olarak alıp davranış bozuklukları geliştirebilmektedirler."

Oyun bağımlılığı, alkol ve uyuşturucu kadar tehlikeli

SÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Altınbaş ise hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle hızla artan internet kullanıcılarının gerek bireysel gerekse toplumsal düzlemde pek çok değişime neden olduğunu söyledi.

Bunların avantajlarını daha yeni kavrarken sadece alkol ve yasa dışı maddeler için kullanılan "bağımlılık" sorunu ile bu alanda da karşılaşmaya başladıklarını vurgulayan Altınbaş, "Günümüzde madde dışı ya da başka bir deyişle davranışsal bağımlılıklar diye genel başlık altında toplayabileceğimiz, kumar, internet kullanımı, video-oyun oynama, cinsellik, yemek ve alışveriş bağımlılığı giderek yaygınlaşmaktadır. Oyun bağımlılıkları, gerek hitap ettiği hedef kitlesi gerekse ulaşım kolaylığı nedeniyle en az alkol ve madde bağımlılığı kadar önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak karşımıza gelmektedir. Henüz resmi psikiyatrik sınıflandırma sistemleri içerisinde uzlaşılmış tanı ölçütleri olmasa da temel özellikleri olumsuz sonuçlarına rağmen o davranışa devam etmek, o davranış üzerindeki kontrolün giderek azalması, tekrarlayıcı bir şekilde o davranışta bulunma ve o davranışı sergilemeden önce aşırı istek duymak olarak özetlenebilir." ifadelerini kullandı.

Altınbaş, oyun, internet veya alışveriş gibi davranışsal bağımlılıkların kişiye verdiği psikolojik ve fiziksel zararlarla alkol ile madde kullanım bozukluklarına benzer toplumsal sorunlara neden olduğunu, özellikle çocuk ve genç yaştaki kişilerin zihinsel gelişimlerinin en canlı döneminde bu tür tekrarlayıcı, tek düze ve aşırı sergilenen davranışların fiziksel ve ruhsal gelişim sorunlarına yol açtığını bildirdi.

Doç. Dr. Altınbaş, davranışları kontrolsüz bir şekilde sergileyen çocuk ve gençlerin ebeveynlerinin onları yargılayıcı veya eleştirel bir dille suçlamadan neden buna gereksinim duyduklarını anlamaya çalışmaları gerektiğini belirtti.

Ailenin gençlere karşı aksi durumunun iletişimin daha da bozulmasına neden olabildiği uyarısında bulunan Altınbaş, "Bu noktada ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından destek almaları yararlı olacaktır." şeklinde konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu!
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Aşure dağıttı
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
Bir gülümsemenin hayat değiştirdiği bir dünyadayız
Isparta'da operasyon! tarihi eserler ele geçirildi
KUYUCAK'TA HİJYEN SERTİFİKASI
Isparta'da Trafik Kazası
TED, 32 bin öğrencisi ile ''iklim grevlerine'' destek verdi
TÜRKER AVM'DEN İNDİRİM FIRSATLARI!!!
YENİ ISPARTA EMNİYET MÜDÜRÜ METİN AKAY
Isparta'da ahır yangını
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı15 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDIYALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI16 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yokTüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapana tazminat yok16 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”16 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019