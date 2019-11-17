ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yol çalışması sırasında üzerinden iş makinesi geçen yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyaliz hastası 85 yaşındaki Ümmühani Şen, hastane dönüşü Elikesik Mahallesi'nde, araçtan inerek yol kenarında dinlenmek istedi. Bu sırada yol çalışması sırasında geri manevra yapan bir iş makinesi, Şen'in bacaklarının üzerinden geçti.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şen, burada 30 gün süren yaşam savaşını kaybetti.